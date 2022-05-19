Чиновники намагались продати тисячу безкоштовних бронежилетів з гумдопомоги, – СБУ

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги: чиновники намагались продати понад 1 тисячу бронежилетів, які мали безкоштовно передати захисникам.

Джерело: СБУ, джерела Української правди у правоохоронних органах, ЛОК – Львівський Оборонний Кластер у Facebook, “Епіцентр” у Facebook

Дослівно СБУ: “Ділки намагались незаконно продати понад 1 тисячу бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.

Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони.



Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів”.



Деталі: За даними джерел УП, йдеться про бронежилети, виготовлені Львівським Оборонним Кластером, які продавались у мережі гіпермаркетів “Епіцентр”.

В СБУ додали, що з торговельної мережі вилучили частину цієї продукції – її передадуть до ЗСУ.



Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюють всі обставини та осіб, причетні до протиправної схеми.

17 травня Львівський Оборонний Кластер заявив про крадіжку бронежилетів в української армії – плитоноски, які ЛОК безкоштовно передає захисникам, продавались в “Епіцентрі”.

Дослівно ЛОК: “Кому війна, а кому – мати рідна! У той час, коли ЛОК – Львівський Оборонний Кластер разом з донаторами, які матеріально допомагають проекту, докладає усіх зусиль, аби безкоштовно передати якнайбільше бронежилетів на фронт, хтось набиває власні кишені.

Нещодавно отримали повідомлення одразу від кількох волонтерів, що у мережі торговельних центрів “Епіцентр” продають бронежилети, які схожі на наші”.

Деталі: У ЛОК додали, що унікальна внутрішня система ідентифікації, яку вони використовують при виробництві бронежилетів, дозволила встановити, що чохли бронежилетів, які продавались в “Епіцентрі”, – їхнього виробництва.

Колектив ЛОКу назвав продаж своїх плитоносок “не просто шахрайством”, а “актом державної зради”.

Кластер також висловив сподівання, що “Епіцентр” не причетний до крадіжки бронежилетів і в даному інциденті “став жертвою торговців совістю”.

Оскільки вказані плитоноски мали передати захисникам безкоштовно, то ЛОК звернувся до СБУ.

В “Епіцентрі” повідомили, що згадані бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставила в мережу її торговельних центрів компанія “Група Венето”, яка має на них усі документи.

Дослівно “Епіцентр”: “Компанія “Група Венето” надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ “Епіцентр К” правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами”.

В “Епіцентрі” також додали, що свіжі фото з виробничих приміщень “Група Венето” свідчать про те, що “на території компанії можна побачити тканину для виробництва, залишки плитоносок, відходи після порізки металу на жилети. Бірки на жилетах містять інформацію та штрих-коди складської програми, яку використовують на виробництві “Групи Венето””.

“Епіцентр” зазначає, що компанія “Група Венето” всі документи вже надала у прокуратуру.

Для довідки: У ЛОК повідомили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони визначило їх основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів.

Зазначається, що лабораторія ЛОКу проводить випробування бронеплит на відповідність ДСТУ, а експерти надають консультаційну підтримку волонтерам.

У ЛОК підкреслили, що вони не беруть жодних коштів за бронежилети і не продають їх.

Плитоноски виготовляють за гроші донаторів і передають до Сил Логістики Міноборони, органів державної влади та місцевого самоврядування, напряму у військові частини або через організації, які звертаються до ЛОК і організовують логістику.

Станом на 17 травня, за даними ЛОК, вони безкоштовно передали понад 30 000 бронежилетів.

Українська Правда