Тернопільський священик проведе майстер-клас із дзвоніння

Відомий на Тернопільщині і не тільки креативний отець Олексій Філюк із с. Шушківці Лановецького району не перестає дивувати прихожан цікавими заходами.

Приміром, сьогодні він повідомив у соцмережі Facebook, що готується до проведення майстер-класу з дзвоніння у дзвони. Крім цього, священик проведе лекцію, де розповість про вплив звуку церковних дзвонів на організм людини.

Захід заплановано на перший день Великодня — 8 квітня.

Нагадаємо, нприкінці минулого року о. Олексій взяв під опіку підлітка з інтернату. Свого часу священик допоміг правоохоронцям розшукати викрадену з шушковецької церкви старовинну ікону Миколая. Щороку він організовує для односельчан День села за участю байкерів та велосипедистів. Організував на парафії перегляд фільмів просто неба.