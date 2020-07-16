Cкільки у червні заробив голова Тернопільської ОДА (ІНФОГРАФІКА)

«Слово і діло» стежить не тільки за тим, як українські політики виконують свої обіцянки, а й за тим, скільки вони заробляють. Сьогодні пропонуємо подивитися, які зарплати в червні були в очільників обласних адміністрацій.

Більшість голів обласних адміністрацій заробили в минулому місяці 47 тисяч 230 гривень. Нагадаємо, що в Україні на час карантину зарплати чиновників обмежені 10 мінімальними. Однак у цю суму не входять відпускні, лікарняні та матеріальна допомога, інформує Слово і Діло.

За даними видання, голова Тернопільської ОДА Володимир Труш отримав в минулому місяці 47 тисяч 230 гривень.

Найвища зарплата в червні була в голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка – 70 тисяч 745 гривень. Йому виплатили допомогу з тимчасової непрацездатності в травні – 23,5 тисячі. Також більше за інших заробив вже звільнений з поста голови Вінницької ОДА Владислав Скальський – 58 тисяч 547 гривень.

Василь Володін, якого в середині червня президент призначив керівником Київської обладміністрації, заробив трохи більше 33 тисяч гривень. Також на початку червня на посаду голови Запорізької ОДА був призначений Віталій Боговін, йому нарахували 28,3 тисяч гривень.

Менше за всіх в минулому місяці заробив голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов – 14,2 тисячі гривень. Він обійняв свою посаду тільки 20 червня.