16:32 | 16.07.2020
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Новини Тернополя 

У Тернопільській міській лікарні №2 запрацював call-центр

Irena 0 Views Прокоментуй!

 Працюють три номери різних оператоів:

📱(067) 620 20 40 – Київстар;

📱(093) 620 20 40 – Лайф;

📱(099) 620 20 40 – Водафон.

🔷 Call-центр працює у робочі дні з 8:00 до 20:00 год.

🔷 У вихідні дні дзвінок автоматично переадресовується в цілодобове відділення невідкладної медичної допомоги.

Зателефонувавши до call-центру, можна отримати наступну інформацію:
— про графіки роботи та контактні телефони лікарів;

— адреси та час роботи амбулаторій;

— перелік документів, необхідних для укладення декларацій або отримання довідок, особливості проходження профілактичних оглядів;

— графік прийому аналізів у кожній амбулаторії;

— наявність тієї чи іншої вакцини та номери кабінетів, де проводять щеплення;

— перелік аптечних закладів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»;

— записатися на прийом до свого сімейного лікаря та отримати іншу довідкову інформацію.

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