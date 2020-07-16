У Тернопільській міській лікарні №2 запрацював call-центр

✅ Працюють три номери різних оператоів:

📱(067) 620 20 40 – Київстар;

📱(093) 620 20 40 – Лайф;

📱(099) 620 20 40 – Водафон.

🔷 Call-центр працює у робочі дні з 8:00 до 20:00 год.

🔷 У вихідні дні дзвінок автоматично переадресовується в цілодобове відділення невідкладної медичної допомоги.

Зателефонувавши до call-центру, можна отримати наступну інформацію:

— про графіки роботи та контактні телефони лікарів;



— адреси та час роботи амбулаторій;



— перелік документів, необхідних для укладення декларацій або отримання довідок, особливості проходження профілактичних оглядів;



— графік прийому аналізів у кожній амбулаторії;



— наявність тієї чи іншої вакцини та номери кабінетів, де проводять щеплення;



— перелік аптечних закладів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»;



— записатися на прийом до свого сімейного лікаря та отримати іншу довідкову інформацію.