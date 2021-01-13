Де у Тернополі можна викинути новорічну ялинку

Після завершення новорічно-різдвяних свят використані «живі» ялини та сосни тернополяни зможуть залишити на сміттєвому майданчику поруч з контейнером для твердих побутових відходів. Згодом ці хвойні дерева будуть утилізовані комунальними службами.

В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології наполегливо просять тернополян не викидати сухі ялинки у контейнери для сміття, адже вони є великогабаритними твердими побутовими відходами. Повністю очищене дерево від новорічних декорацій слід залишити поруч зі сміттєвим баком. Місце збору ялинок можна змінити, попередньо погодивши його з балансоутримувачем. Звідти їх уже вилучать працівники обслуговуючих підприємств, що здійснюють вивезення сміття

До слова, у грудні 2020 року тернополяни придбали значно меншу кількість натуральних зрізаних ялинок та сосен, ніж у попередні роки. Натомість, особливої популярності серед жителів міста набули саджанці хвойних у горщиках, які згодом можна висадити у відкритий ґрунт. Обирали тернополяни також штучне новорічне дерево та композиції з гілля.