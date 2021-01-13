Где выгоднее и быстрее взять кредит на 20 000 – в банке или в МФО

При выдаче займов через интернет у многих клиентов появляется ряд вопросов, связанных с тем, что к МФО имеется невысокий уровень доверия. Быстрые кредиты выдаются микрофинансовыми компаниями, а не крупными банками. Чтобы избежать мошенничества при online кредитовании, нужно пользоваться услугами тех компаний, которые имеют исключительно положительные отзывы. Среди них следует выделить МФО E-Groshi. Для сотрудничества следует перейти на сайт по ссылке https://e-groshi.com/landing/do-20000-grn/.

В чем выгода МФО

Микрофинансовая компания «Е-Гроши» обладает рядом преимуществ:

Моментальное оформление. Анкеты рассматриваются быстро – не больше 15 мин, благодаря автоматизации процесса проверки клиентской информации.

Малый набор документов. Необходимо предъявить паспорт и налоговый номер (просто указать ИНН).

Лояльные требования к клиентам. Не младше 18 и не старше 65 лет, украинское гражданство.

Выдача займов лицам, имеющим отрицательную финансовую репутацию. Такие заемщики могут получить только небольшую сумму на короткий срок.

Подать заявку на кредит онлайн на 20000 грн в микрофинансовой компании можно круглосуточно. В случае с крупными банками нужно подстраиваться под рабочий график и долг ждать, пока запрос будет рассмотрен.

Вся личная информация заемщиков будет заранее проверена в БКИ. Не стоит полагать, что заявка будет одобрена, если были введены неверные данные.

МФО E-Groshi работает без отказов и не требует никаких залогов или гарантий. Нет особой необходимости в предоставлении справок с работы, подтверждающих размер заработной платы. Микрофинансовая компания сотрудничает с пенсионерами, декретницами, безработными и студентами, а также с другими слоями населения, которые имеют низкий уровень доверия и не могут воспользоваться услугами крупных банков.

Чем банки лучше МФО

Микрофинансовые организации выдают крупные суммы только постоянным клиентам или лицам, имеющим хорошую кредитную историю. МФО «Е-Гроши» предлагает новым заемщикам оформить займ до 5 000 грн. Те граждане Украины, которые уже пользовались услугами компании, и исправно исполнили свои обязательства, могут получить до 20 000 грн. При сотрудничестве с крупными банками, можно рассчитывать на более крупные суммы и длительные сроки, что не свойственно микрофинансовым организациям.

Недостатком МФО является также высокая процентная ставка. Но если средства возвращаются раньше, то сумма переплаты пересчитывается. В банках можно найти более выгодные предложения, но при этом нужно иметь хорошую кредитную историю, быть трудоустроенным и предъявить документы, подтверждающие доход.

Особенности оформления кредита

Перед тем, как отправить заявку на срочный займ до 20 000 грн в «Е-Гроши», внимательно изучите действующие условия сотрудничества. Также рассчитайте с помощью калькулятора размер процентной ставки.

Рекомендации по оформлению заявки на займ:

Создайте личный кабинет и авторизуйтесь на сайте, после чего заполните анкету заемщика. Проверьте процентную ставку, и дайте подтверждение, введя код из СМС. После подписания договора, высланного на e-mail, ожидайте денежного перевода.

Если возникли трудности с заполнением анкеты или появились дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками микрофинансовой структуры. Консультация проводится на бесплатной основе в любое удобное время для заемщика.

Дополнительные рекомендации

МФО «Е-Гроши» идет на уступки всем клиентам без исключения. Если заемщики не в состоянии выплатить долг в сроки, прописанные в документах, то предусмотрена возможность активировать услугу «Пролонгация», которая действует только 1 раз и подразумевает продление платежного периода на месяц. Если задержка платежа произойдет, то к заемщику применяются штрафные санкции.

В E-Groshi можно получить займ на карту в любое удобное для клиента время. МФО предлагает заемщикам взаимовыгодное сотрудничество, осуществляемое удаленно через интернет и не требующее временных затрат на посещение компании. Все анкеты рассматриваются в течение 15 минут. При одобрении выдача денег осуществляется моментально на счет заемщика. Это выраженное преимущество по сравнению с любым банком.