Новини Тернополя 

Сьогодні у Тернополі останній півфінал великого музичного конкурсу

Maryana 21 Views Прокоментуй!

18 травня у ІІ піфіналі  музичного конкурсу Koza Music Battle зійдуться три гурти зі столиці Edwin Hubble, Брудні та Komissiya.

Змагатимуться вони за путівку у фінал музичного конкурсу, а це означає, що й за головні подарунки: право виступити на музичному фестивалі «Файне Місто», отримати грошовий приз та запис трьох пісень.

Півфінал відбудеться у арт-барі «Коза» 18 травня.

Декілька слів про півфіналістів:

  • Edwin Hubble, Київ Київський пост-рок гурт,  що було створено но основі попереднього інді-проекту, з якого пішов вокаліст. Наразі усі їх треки – це інструментальні композиції з яскравим концептуальним наповненням на гострі соціальні та філософські теми.
  • Брудні, Київ. Брудні – це нове дихання української альтернативної музики, грають блюз рок.
  • Komissiya, Київ. Музиканти вірять у глобальне відродження гітарного року та виступають проти безхарактерної музики та беззмістовного існування.

Вхід вільний!

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