Сьогодні у Тернополі останній півфінал великого музичного конкурсу
18 травня у ІІ піфіналі музичного конкурсу Koza Music Battle зійдуться три гурти зі столиці Edwin Hubble, Брудні та Komissiya.
Змагатимуться вони за путівку у фінал музичного конкурсу, а це означає, що й за головні подарунки: право виступити на музичному фестивалі «Файне Місто», отримати грошовий приз та запис трьох пісень.
Півфінал відбудеться у арт-барі «Коза» 18 травня.
Декілька слів про півфіналістів:
- Edwin Hubble, Київ Київський пост-рок гурт, що було створено но основі попереднього інді-проекту, з якого пішов вокаліст. Наразі усі їх треки – це інструментальні композиції з яскравим концептуальним наповненням на гострі соціальні та філософські теми.
- Брудні, Київ. Брудні – це нове дихання української альтернативної музики, грають блюз рок.
- Komissiya, Київ. Музиканти вірять у глобальне відродження гітарного року та виступають проти безхарактерної музики та беззмістовного існування.
Вхід вільний!