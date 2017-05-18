Сьогодні у Тернополі останній півфінал великого музичного конкурсу

18 травня у ІІ піфіналі музичного конкурсу Koza Music Battle зійдуться три гурти зі столиці Edwin Hubble, Брудні та Komissiya.

Змагатимуться вони за путівку у фінал музичного конкурсу, а це означає, що й за головні подарунки: право виступити на музичному фестивалі «Файне Місто», отримати грошовий приз та запис трьох пісень.

Півфінал відбудеться у арт-барі «Коза» 18 травня.

Декілька слів про півфіналістів:

Edwin Hubble, Київ Київський пост-рок гурт, що було створено но основі попереднього інді-проекту, з якого пішов вокаліст. Наразі усі їх треки – це інструментальні композиції з яскравим концептуальним наповненням на гострі соціальні та філософські теми.

Київський пост-рок гурт, що було створено но основі попереднього інді-проекту, з якого пішов вокаліст. Наразі усі їх треки – це інструментальні композиції з яскравим концептуальним наповненням на гострі соціальні та філософські теми. Брудні, Київ. Брудні – це нове дихання української альтернативної музики, грають блюз рок.

Брудні – це нове дихання української альтернативної музики, грають блюз рок. Komissiya, Київ. Музиканти вірять у глобальне відродження гітарного року та виступають проти безхарактерної музики та беззмістовного існування.

Вхід вільний!