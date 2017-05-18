Тернополяни у вишиванках сформували «живу» карту області

Сьогодні, 18 травня, у Тернополі з нагоди Дня Вишиванки на площі Героїв Євромайдану відбувся патріотичний флешмоб. Учасники акції сформували карту Тернопільщини і обрамили вишитими рушниками. В урочистому заході спільно з керівництвом області взяв участь міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який перебуває у Тернополі з робочим візитом. Долучилися до флешмобу представники територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Вишиванка – це генетичний код нашого народу. Це одна з фундаментальних національних цінностей кожного українця. Досвідчені майстрині завжди наголошують, що сорочку треба вишивати індивідуально. Адже орнаменти добираються, враховуючи особливості долі, характеру людини. Під час вишивання закладаються конкретні побажання. І ця енергетика і сила вишиванки супроводжує українця усе життя, оберігає її», – каже керівник секретаріату територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Вишиванка є символом єдності нації. Це надзвичайно важливо у час війни, коли Україна захищає від ворога свій суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні ми бачимо, як у всіх областях тисячі українців, одягнені у вишиванки, беруть участь в урочистих заходах, вшановуючи таким чином символ української самоідентифікації і душевний оберіг нашої нації».