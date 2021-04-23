Депутати районної ради передумали: кому віддадуть майно тернопільської райлікарні?

22 квітня в Господарському суді відбулось перше засідання по суті щодо приміщення Тернопільської районної лікарні. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора медзакладу Володимир Лісовський.

За його словами, до цього були підготовчі засідання. Судяться Тернопільська міська рада з районною радою.

Майже пів сотні людей прийшли підтримати представників громад, яким належить майно лікарні. Медики не хочуть, щоб райлікарню передали Тернопільській громаді.

“На останній сесії районної ради було прийняте рішення розділити майно, яке знаходиться на території міста Тернополя в рівних частинах між 6 громадами І зараз залишитися без майна, не мати можливості здійснювати свою діяльність, практику, звичайно, це є неправильно. В той же час я розумію і позицію міста, це їхнє право боротися за майно, тому що так вказано в законі”, – каже Лісовський.

Чому працівники лікарні не хочуть, щоб майно належало Тернопільській громаді розповіла виконувачка обов’язків медичного директора райлікарні Галина Осінчук:

“Ми зібралися тут, щоб відстоювати права медиків районної лікарні і також жителів громад, сіл, селищ Тернопільського району. Оскільки цей заклад, можна сказати, є власністю жителів, вони все життя обслуговуються в ньому. Якщо він перейде у власність міста, ми вважаємо, що доступ нашим громадянам, жителям району, буде дещо обмежений”.

За словами начальника відділу охорони публічного порядку Степана Савика, медики не порушували громадський порядок. О 10:30 в господарському суді почався розгляд справи. Її розглядає колегія суддів: головуюча суддя Надія Андрусик та Сергій Стопник і Світлана Хома. Головуюча повідомила, що сьогодні суд планує заслухати вступні слова сторін, провести дебати та вивчити документи. Першою дали слово представниці міськради Олені Олійник.

“Верховною Радою України був прийнятий Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій”. Цим законом був закладений обов’язок районних рад передати об’єкти спільної комунальної власності у власність тим територіальним громадам, на території яких ці об’єкти знаходяться”, – каже Олійник.

Представник Тернопільської районної ради Павло Левків каже, райрада погоджується, що майно райлікарні мало бути передане тим громадам, на території яких воно знаходиться:

“Тернопільська районна рада заявила про часткове визнання позовних вимог, а саме в частині визнання незаконним та скасування рішення Тернопільської районної ради №747 від 17.11.2020 року “Про передачу до комунальної власності сільських, селищних рад Тернопільського району частки майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ”. Про це нами була подана на ім’я господарського суду Тернопільської області відповідна заява про визнання частини позовних вимог від 26.01.2021 року”.

У цій справі третьою стороною, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача, виступають представники шести громад, яким згідно рішення районної ради минулого скликання передали частини приміщень лікарні, а також представниця лікарні. Представник Великоберезовицької громади Володимир Тимчій каже, на момент розгляду цього питання на сесії Тернопільської районної ради 7 скликання, пропозицій щодо розподілу майна від Тернопільської міської ради не було, бо місто мало обласне значення. Переобрали депутатів районної ради під час місцевих виборів 25 жовтня минулого року. Відтоді Тернопільська громада могла подавати свої пропозиції щодо майна. А набули своїх повноважень нові депутати під час першої сесії, 10 грудня, коли рішення про майно вже було прийняте:

“Я стверджую, що місто Тернопіль, чи його громада не мала жодного права на будь-яке майно, яким розпорядилась Тернопільська районна рада”.

Тому, каже Володимир Тимчій, просить суд відмовити у задоволенні позову Тернопільській міськраді. Його підтримали й інші представники громад. Представник Підгороднянської громади Володимир Осядач каже, закон не забороняє громадам мати майно на території інших громад:

“Закон “Про місцеве самоврядування” говорить про те, що територіальні громади мають право мати об’єкти комунальної власності на території інших громад за статтею 60″. Виступи сторін загалом тривали близько трьох годин, тому дебати та розгляд доказів перенесли на 12 травня”.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада з грудня минулого року оскаржує в суді рішення районної ради попереднього скликання, яким та передала приміщення та майно Тернопільської районної лікарні 6 громадам: Великобірківській, Байковецькій, Великогаївській, Великоберезовицькій, Підгороднянській та Білецькій. За словами начальника відділу правового забезпечення Тернопільської міськради Олександра Печіля, згідно з законом України про місцеве самоврядування передбачено, що нерухомість, яка знаходяться на території Тернополя, повинна бути передана Тернопільській територіальній громаді. Так сказав Олександр Печіль нашим кореспондентам 12 лютого.

24 лютого цього року на сесії обласної ради депутати внесли Великобірківську селищну раду в склад засновників лікарні. Власником приміщень районної лікарні на сьогодні є районна рада, оскільки триває суд, каже голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Лікарня має 4 корпуси в Тернополі, ще 2 – у Великих Бірках та по одному – у Великому Глибочку та Мишковичах. У медзакладі працює більше півтисячі людей. Лікарня обслуговує 67 тисяч осіб, розповів медичний директор медзакладу Роман Балабан. За його словами, працівники райлікарні протестували близько 4 разів. Під час протестів висловлювалися проти приєднання лікарні до Тернопільської громади.

Суспільне