На Тернопільщині під час Великодніх свят діятимуть карантинні обмеження

22 квітня відбулося засідання Ради Церков, під час якого обговорили проведення на території краю святкових богослужінь на Великдень.

Усі члени Ради Церков області підтримали і схвалили комплекс обмежувальних заходів по запобіганню поширення коронавірусу в нашому краю.

— Одноголосно всі погодилися з думкою про те, що потрібно на усіх рівнях сприяти і дотримуватися карантинних заходів по забезпеченні порядку та унеможливлення поширення COVID-19 . Зокрема, було запропоновано запровадити масковий режим, дотримання соціальної дистанції, проведення святкових богослужінь на вулиці, з дотриманням відповідних вимог, а людям, які перебувають у «зоні ризику», мають хронічні хвороби, чи мають поважний вік, — створити усі умови для участі в онлайн-богослужіннях, — зауважив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ТОДА Ігор Кульчицький.

Не менш важливим є і момент освячення великодніх кошиків, а також заходів у поминальні дні, які відбуваються одразу після Пасхи. Це небезпечний період, адже тут можливе скупчення людей, тож представники Ради Церков погодилися проводити з вірянами роз’яснювальну роботу аби уникнути чергових спалахів коронавірусної інфекції та всіляко сприятимуть впровадженню обмежувальних карантинних заходів.

— Ми просили, аби наповненість храмів була на 50% з дотриманням соціальної дистанції у 1,5 метра і щоб перевага надавалася саме онлайн-трансляціям богослужінь, — говорить головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук. — Настоятелів церков ми також просили мати в запасі маски для вірян, які з тих чи інших причин прийдуть до церкви без засобів індивідуального захисту. Ну а хворих наполегливо закликаємо не йти у свята до храму та не наражати інших на небезпеку.

Представники церков також переконані, що лише спільні зусилля у цих питаннях дадуть очікуваний результат.

— Аби Великодні свята пройшли безпечно для всіх потрібно дотримуватися тих карантинних заходів, що діють в умовах пандемії по всій території країни. Позиція нашої церкви незмінна і ми закликаємо прихожан бути відповідальними, аби захворюваність на коронавірус після свят знову не зросла. Наша безпека — у наших руках, — наголосив архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор (Писак).