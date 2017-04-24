Державна автомобільна служба заборгувала 3,5 мільйони

Тернопільським окружним адміністративним судом задоволено позовну заяву Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави до Дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» про стягнення податкового боргу у сумі майже 3,5 млн. грн.

Встановлено, що підприємство «Тернопільський облавтодор» впродовж вересня-жовтня 2016 року не сплачувало до бюджету обов‘язкові платежі, внаслідок чого утворився податковий борг на суму майже 3,5 млн. грн. У суді прокуратура вимагала його сплатити. Рішенням суду позовні вимоги задоволено в повному обсязі.