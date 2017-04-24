Політика 

“Тернопільську міську раду заблокували невідомі особи. Частина в балаклавах, можливо озброєні”, – депутат

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Тернопільську міську раду заблокували невідомі особи в балаклавах.   Для депутатів створили коридор на подвір’ї міської ради, поки що пройшли небагато осіб. Вже є перший постраждалий – депутату від БПП Юрію Смакоусу газом хтось в очі бризнув.

  • Чи почнеться сьогодні сесія? Не знаю. Раду заблокували (з всіх ходів та всередині) невідомі особи. Частина в балаклавах, можливо озброєні. Одному з депутатів забризкали обличчя перцевтм спреєм. Депутат просто пробував зайти. Проміжні думки: охоронну фірму, яка забезпечує охорону ради – під звільнення. Міському голові, були б ми (депутати) мудрі – недовіру. Якщо сьогодні когось з депутатів покалічать, наступної сесії покалічать когось іншого. Загралися! – пише депутат міської ради Андрій Шкула у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку міський голова Тернополя в приміщення запустив тітушок, які силою мають схилити депутатів, які стали на захист Тернополя, скласти мандат.

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