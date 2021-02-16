Для опорних лікарень Тернопільщини закупили сім сучасних УЗД-апаратів

Наприкінці минулого року Тернопільщина отримала субвенцію на придбання обладнання для опорних лікарень.

«Таких закладів в області є шість – три в Тернополі та по одному у Бережанах, Чорткові та Кременці. Субвенція становила 42 млн. грн. За ці кошти було закуплено нове обладнання. Зокрема, сім сучасних УЗД-апаратів», – повідомила начальниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Усі апарати корейського виробництва з чотирма датчиками.

«Вартість кожного апарату – 1 млн 800 тис. грн. Обладнання експертного класу. Воно дозволяє якісно провести діагностику, вчасно виявити проблему та призначити необхідне лікування. Кошти субвенції надійшли в область в кінці року. В нас було мало часу на закупівлю. Але завдяки злагодженій роботі обласної адміністрації та облради нам вдалося швидко організувати роботу», – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Два із семи УЗД-апаратів передали університетській лікарні.

«На базі нашого медзакладу відбудеться реконструкція відділення екстреної медичної допомоги. Там і функціонуватиме нове обладнання. Воно дозволяє проводити весь комплекс ультразвукових досліджень, як в невідкладних станах, так і в планових ситуація», – зазначив генеральний директор університетської лікарні Василь Бліхар.

Окрім УЗД-апаратів, за кошти субвенції закупили текож шість рентген-апаратів, які надійдуть в область до кінця місяця.