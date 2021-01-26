Для п’ятьох мешканців області покупки в інтернеті закінчилися відкритими кримінальними провадженнями

Люди здійснювали попередню оплату й мали отримати бажане майно, однак аферисти зникали з привласненою готівкою.

Всі заявники потерпіли від аналогічної схеми. Спершу вони знаходили актуальну для них інформацію про продаж. Ціни зазвичай були помірними, що й дуже манило покупців. Після телефонних дзвінків з продавцями, останні просили переказати кошти за товар, після чого за допомогою служби доставки вони мали отримувати бажане. Однак як тільки кошти надходили на банківські рахунки пройдисвітів, вони зникали з легко заробленими грішми.

Так жителька Борщівського району переказала завдаток в розмірі 1000 гривень за музичний синтезатор, мешканець Копичинців мав намір придбати зернову суміш за яку переказав 1327 гривень. Ще двоє потерпілих купували автомобільні деталі, які аферисти оцінили в 10160 та 1300 гривень, а от 20-річна тернополянка поповнила кишені невідомих аж на 20000 гривень за неіснуючий одяг.