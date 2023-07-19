До першого вересня перекриють одну з центральних вулиць Тернополя

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про часткове перекриття руху транспорту на вул. Михайла Грушевського, з метою проведення робіт з реконструкції інженерних мереж та ліквідації їх аварійності з 24 липня по 1 вересня.

Відповідно до рішення, частково перекриють рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського, на ділянці дороги від вулиці Білецька до вулиці Замкова. Рух даною ділянкою дороги перекриватимуть почергово згідно із затвердженим планом робіт.

Підрядна організація проводитиме роботи з влаштування нової вітки дощового колектора та пішохідної частини на ділянці вул. Соломії Крушельницької – вул. Михайла Грушевського.

На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схем організації дорожнього руху.

Щодо руху громадського транспорту, то про зміни у розкладі руху автобусів і тролейбусів буде повідомлено додатково. Сповіщення про зміни будуть надсилатися у мобільний додаток «е-Тернопіль» (завантажити додаток можна на будь-які смартфони на операційних системах Android та на iOS) . Відео-інструкція як підписатися на сповіщення у застосунку доступна за посиланням.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.