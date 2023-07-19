У вітер чоловік вирішив поплавати на каяку і ледве не втопився

Вчора, 18 липня, піл час патрулювання акваторії Тернопільського ставу інспектори управління муніципальної інспекції допомогли громадянину, який впав у воду з плавзасобу дістатися на берег.

Інспектори помітили сигнали про допомогу від чоловіка, який опинився у складній ситуації. Через сильні пориви вітру чоловік втратив контроль над керуванням плавзасобу та зненацька впав у воду. Муніципальні інспектори надали громадянину невідкладну допомогу та доставили на берег Тернопільського озера. З особою проведено профілактично-роз’яснювальну бесіду про правила поведінки на воді.

В управління муніципальної інспекції нагадують, що купатися та виходити на воду з плавзасобами потрібно лише в безвітряну погоду та в рятувальному жилеті.

Також необхідно дотримуватися і інших правил поводження на воді, а саме:

купатися рекомендовано вранці i ввечері;

не слід купатися наодинці;

не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;

не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;

слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія тощо.

Шторм, повінь, сильна злива можуть завдати шкоди не тiльки навколишньому середовищу, але й людині.