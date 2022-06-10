До уваги тернополян: Ні працівники банків, ні телефонні оператори особисті дані клієнтів не випитують

Усі гроші із кредитної картки втратила жителька Чортківського району. Жінка довірилася незнайомій людині і під час розмови розповіла особисті дані.

За словами потерпілої, з 7 на 8 червня до неї зателефонували з невідомого номера. Чоловік представився представником служби безпеки її мобільного оператора. Додзвонювач розповів про віртуальних шахраїв, які активізувалися останнім часом, та запропонував жінці убезпечити свій номер та електронний гаманець, який прив’язаний до нього.

В результаті розмови 46-річна жінка повідомила незнайомцю особисті дані, паролі та цифри з СМС-повідомлень. Як результат – з її кредитної картки щезло 127 тисяч гривень. За допомогою

потерпіла звернулася до поліції. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) ККУ.

Правоохоронці, працівники банків та мобільні оператори неодноразово наголошують про те, що їхні співробітники не дзвонять своїм клієнтам і в телефонному режимі не вивідують особисті дані чи іншу інформацію.

Аби убезпечити свій електронний гаманець, фахівці радять номер телефону прив’язати до паспорта. В такому випадку шахраї не зможуть змінити ваш номер та отримати доступ до особистої інформації.

Усю інформацію, яку ви отримуєте від додзвонювачів, перевіряйте самостійно. Зловмисники розраховують на психологічний вплив, раптовість та неспроможність у стресовій ситуації адекватно оцінити почуте.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції.