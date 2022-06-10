Працівники торгівлі, менеджери, інженери, бухгалтери та інші – 584 переселенці шукають роботу на Тернопільщині

За останні три місяці до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись 1084 внутрішньо переміщені особи з регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 869 отримали статус безробітного.

За скеруванням служби зайнятості області 160 осіб працевлаштовані. Найбільше у сферах медицини, сільського господарства, харчової промисловості.

На 8 червня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 584 внутрішньо переміщені особи зі статусом безробітного. Серед них найбільше працівників торгівлі (114), директорів та керівників підприємств чи підрозділів (33), менеджерів (42), бухгалтерів та економістів (26), інженерів (21), медсестер (16), кухарів і пекарів (14) та ін. Є й фахівці рідкісних професій: конструктор одягу, маслороб, логопед, авіатехнік, коваль, мерчендайзер.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям!

Роботодавцям та шукачам роботи – чат-боти від служби зайнятості тут: https://ter.dcz.gov.ua/ novyna/robotodavcyam-ta- shukacham-roboty-chat-boty- vid-sluzhby-zaynyatosti-0

Довідки можна отримати за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756 або у місцевому центрі зайнятості.

Працюємо на благо України та українців!