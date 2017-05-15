До уваги тернополян: в області розпочав роботу мобільний сервісний центр МВС

В шести населених пунктах Тернопільської області: м. Заліщики, смт. Мельниця – Подільська, м. Шумськ, м. Почаїв, м. Бучач та м. Бережани працював мобільний сервісний центр МВС.

Де громадяни, не затрачаючи ані часу, ані коштів на те щоби доїхати до найближчого сервісного центру мали змогу швидко та зручно замінити посвідчення водія та зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку транспортні засоби.

Відстань від зазначених населених пунктів до найближчих сервісних центрів МВС області складає від 30 до 70 км, тобто – це надзвичайно зручна послуга.

Вже за перші дні роботи мобільного сервісного центру на Тернопільщині здійснено 19 реєстраційних операцій, 15 громадян мали змогу здійснити заміну посвідчення водія, прийнято 45 запитів на отримання довідки про наявність-відсутність судимості. Також, громадяни мали можливість отримати необхідні консультації.

Якість та швидкість надання послуг у мобільному сервісному центрі МВС області приємно здивувала відвідувачів.

Найближчим часом у Тернопільській області, МСЦ МВС працюватиме в решті населених пунктів, за попередньо оприлюдненим графіком.

Інформацію про роботу мобільного сервісного центру МВС області можна отримати на сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua та за телефоном (044) 290-19-88.

Як отримати посвідчення водія вперше?

Головний сервісний центр МВС продовжує відповідати громадянам та детально роз’яснювати інформацію на часті питання. Саме обізнаність, переконані тут, дозволяє за будь-яких обставин захистити свої справа.

Отримання посвідчення водія вперше – одна із найбільш затребуваних послуг сервісних центрів МВС. Лише за 2016 рік вперше посвідчення водія отримали 360 256 громадян.

Для отримання посвідчення водія необхідно пройти три основні етапи:

Навчання в автошколі

Скласти іспити в сервісному центрі МВС

Отримати посвідчення водія

На сайті Головного сервісного центру МВС працює розділ “Автошколи”, де можна знайти повний перелік акредитованих навчальних закладів, які мають право навчати майбутніх водіїв та відповідають усім стандартам і вимогам законодавства. У переліку вказані контакти, категорії за якими готують та адреси класів автошкіл.

Для запису на курси із підготовки водіїв потрібні такі документи:

заява на ім’я керівника установи (із зазначенням місця проживання та бажаної категорії посвідчення водія);

паспорт (пред’являється особисто);

копія ідентифікаційного коду;

чотири фотографії розміру 3,5х4,5;

медична довідка.

Після проходження навчання та складання внутрішніх тестів, необхідно пройти іспит в будь-якому зручному за місцем розташування сервісному центрі МВС, прив’язки до місця реєстрації та проходження навчання немає.

Іспити складаються з двох частин:

теоретичної (тестування на комп’ютері, за 20 хвилин необхідно відповісти на 20 питань, при цьому допускається не більше 2-х помилок);

практичної (при успішному проходженні теоретичної частини іспиту надається допуск до практичного іспиту, і цей результат вважається дійсними протягом трьох місяців).

Важливо пам’ятати: при допущені більше 2-х помилок або не вкладанні у визначені 20 хвилин, до практичної частини іспиту майбутнього водія не допустять. Спробувати повторно скласти теорію можливо не раніше, ніж через 5 днів. При цьому теоретичний іспит можна здавати необмежену кількість разів, а практична частина обмежена

3-ма спробами.

У рамках реформування сервісних центрів МВС, плануються зміни у теоретичній та практичній площині складання іспитів із Правил дорожнього руху. Протягом березня та квітня відбувалося перше в Україні громадське онлайн обговорення білетів ПДР. Кожен охочий міг переглянути білети та написати свої пропозиції щодо їх вдосконалення. Загалом тестовою версією білетів ПДР скористались 111 899 разів.

Після детального аналізу усіх пропозицій, у травні відбудеться фінальне редагування робочими групами Головного сервісного центру МВС. Пізніше білети подадуть на затвердження наказом МВС. Запуск нових екзаменаційних білетів з ПДР заплановано на першу половину червня. У практичній площині іспитів очікується впровадження відео- та фото фіксації для прозорості процедури.