13-річна дитина з Тернопільщини зважилася на крадіжку чималої суми грошей

Крадіжку, поєднану з проникненням у житло задокументували працівники Монастириського відділення поліції. У мешканки села Високе злодій поцупив майже три тисячі гривень пенсійних заощаджень.

Про злочин правоохоронцям повідомила 60-річна потерпіла. Поліцейські оперативно встановили особу злодія. Як з’ясувалося в ході розслідування, стареньку обікрав 13-річний односельчанин.

Хлопчина проживає у неблагополучній родині, на вихованні якої ще четверо дітей. Батько полюбляє випити, тож з грошима у сім’ї сутужно. Неповнолітній вирішив сам роздобути готівку. До сусідки не раз навідувався, добре знав, коли її не буває вдома. Коли односельчанка вирушила до церкви, злодюжка через відчинене вікно забрався до хати та знайшов у шафі усі заощадження – 2700 гривень. Гроші приніс додому та віддав матері. Вона навіть не намагалася з’ясувати, звідки у сина такі гроші, а вже наступного дня разом подалися на ринок у райцентр витрачати чужу пенсію.

Правоохоронці довели причетність неповнолітнього до скоєння протиправного, однак зважаючи на його вік, відповідальність нестимуть батьки хлопчика згідно статі 184 КУпАП.