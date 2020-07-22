“Добре ставився, пропонував туалет”, – звільнені заручники про терориста

Заручники, яких майже 12 годин у центрі Луцька утримував у полоні Максим Кривош, не постраждали. Звільнені з автобуса люди розповіли, що до них ставилися добре, – пише Gazeta.ua.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Андрія Гнатюка, опублікованому на його персональному Youtube-каналі.

13 заручників, у тому числі дітей та вагітну жінку, Кривош утримував у пасажирському автобусі на Театральній площі Луцька. Автобус простояв під палючим сонцем майже 12 годин. Після звільнення усі заручники розповіли, що почуваються задовільно.

Одна із заручниць, Наталія Боса, розповіла, що терорист справді ставився до людей добре.

“Добре до нас ставилися, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував, відро стояло. А на вулицю не відпускав”, – сказала жінка.

Ще одна зі звільнених жінок, Руслана, розповіла, що Максим Кривош вимагав від них лише не робити зайвих рухів.

“Лише спокійно поводитися, щоб жодних зайвих рухів. Все добре”, – пояснила Руслана.

Питну воду для заручників через розбите вікно автобуса передавав особисто заступник начальника управління нацполіції у Волинській області Євген Коваль. У відповідь Максим Кривош вистрілив у нього з пістолета.

“Був неприємний момент, коли в пана Коваля вистрілив цей терорист. І куля пройшла приблизно в 15 сантиметрах”, – сказав про цей інцидент міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Вранці 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Справжнє ім’я підозрюваного — Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22:00 відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.