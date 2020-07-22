У Старому Вишнівці на Тернопільщині відновлюють костел святого Станіслава

На Тернопільщині у Старому Вишнівці волонтери благодійного фонду “Пам’ять і любов” під керівництвом Андрія Савчука відновлюють костел святого Станіслава.

Історія костелу.

Костел святого Станіслава розташований на правому березі Горині, тобто у Старому Вишнівці. Його добре видно від князівського палацу. Храм цей збудували уже після вигасання роду Вишневецьких, коли містечко перейшло до їхніх родичів Мнішеків.

Сталося це у 1757 році з ініціативи Яна Кароля Мнішека (1716–1759), що володів землями на той час. Після 1832 року, коли царська влада відібрала у кармелітів костел у Новому Вишнівці, храм у Вишнівці Старому виконував роль парафіяльного.

Основа храму хрестоподібна. Можна оглянути внутрішню частину, фрагменти аркових галерей костелу, що збереглися. Проглядаються й сходинки, що ведуть на хори. З лицьового боку відкритий напіврозвалений хід, а з протилежної – у ніші залишилося дерев’яне розп’яття Ісуса Христа.

Ще наприкінці ХІХ століття у цьому костелі був образ святого Антонія Падуанського, який вважали чудотворним.

У наші дні костел зберігся у вигляді мальовничих руїн, без даху – це наслідки пожежі, якої зазнав ще під час Другої світової війни. На стінах усередині храму частково збереглися розписи. На стіні пресбітерія можна розгледіти сліди фрески з XVIII ст., яка зображає Трійцю. У підземеллях десь мають лежати останки фундаторів…

Також на території зруйнованого храму знаходяться залишки триаркової мурованої двіниці, в якій є розламана скульптура, ймовірно, святого Станіслава.

Працював костел до початку Другої світової війни, а 1944 року сильно постраждав від пожежі, чорні вигорілі сліди в костелі помітні й досі. Це стало основною причиною його капітального руйнування. Реставраційні роботи не проводилися, тому свого часу велична храмова споруда перебуває в жалюгідному напівзруйнованому стані.

У 2019 році волонтери розчистили територію костелу.