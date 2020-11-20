Допити медиків та відсторонення від лікарської діяльності головного підозрюваного: справа про смерть Ромчика Кулака досі у суді

Справу про смерть 12-річного тернополянина Ромчика Кулака розглядають у суді вже більше двох років. У Миколаївському районному суді Львівської області, куди після Жидачева передали матеріали, допитують свідків. На крайньому судовому засіданні свідчив лікар, який оперував Ромчика у Львівському ОХТМАТДИТі. Також потерпілі просили, аби підозрюваного хірурга й надалі відсторонили від виконання лікарських обов’язків.