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Новини Тернополя 

Допити медиків та відсторонення від лікарської діяльності головного підозрюваного: справа про смерть Ромчика Кулака досі у суді

Irena 0 Views Прокоментуй!
 

Справу про смерть 12-річного тернополянина Ромчика Кулака розглядають у суді вже більше двох років. У Миколаївському районному суді Львівської області, куди після Жидачева передали матеріали, допитують свідків. На крайньому судовому засіданні свідчив лікар, який оперував Ромчика у Львівському ОХТМАТДИТі. Також потерпілі просили, аби підозрюваного хірурга й надалі відсторонили від виконання лікарських обов’язків.

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