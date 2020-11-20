24 листопада в Тернопіль приїде медичний автобус: безкоштовні послуги стоматолога та педіатра для дітей
З 24 листопада Медична клініка на колесах МБФ “Дар життя” розпочинає свою роботу в м. Тернополі, в приміщенні на вул. Рєпіна, 11 (територія швидкої допомоги).
Записатися на прийом до лікарів можна за тел. 098-046-63-10
МБФ «Дар життя» надає безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу в основному дітям.
До складу фонду входять дві пересувні медичні клініки на колесах, які можуть працювати у будь-якому населеному пункті України. Медична практика здійснюється згідно Ліцензії МОЗ України (серія АГ №599317 від 05.12.2011).
МЕДИЧНИЙ АВТОБУС
|Персонал:
|два лікарі-педіатри та одна медична сестра.
|Послуги
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АВТОБУС
|Персонал:
|чотири лікарі-стоматологи
|Послуги
Після закінчення огляду та обстеження пацієнта йому видається заключення та рекомендації лікаря. Пацієнти із серйозними станами спрямовуються у відповідні спеціалізовані медичні установи.
Така організація медичної допомоги робить її доступною у сільській місцевості та дає можливість значно покращити якість профілактичних оглядів. МКК сприяє виробленню санітарно-гігієнічних навичок, особливо у наймолодших пацієнтів, і формує свідомість батьків щодо здоров’я їх дітей.