13:27 | 20.11.2020
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Новини Тернополя 

24 листопада в Тернопіль приїде медичний автобус: безкоштовні послуги стоматолога та педіатра для дітей

Irena 0 Views Прокоментуй!

З 24 листопада Медична клініка на колесах МБФ “Дар життя” розпочинає свою роботу в м. Тернополі, в приміщенні на вул. Рєпіна, 11 (територія швидкої допомоги). 

Записатися на прийом до лікарів можна за тел. 098-046-63-10

МБФ «Дар життя» надає безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу в основному дітям.

До складу фонду входять дві пересувні медичні клініки на колесах, які можуть працювати у будь-якому населеному пункті України. Медична практика здійснюється згідно Ліцензії МОЗ України (серія АГ №599317 від 05.12.2011).

МЕДИЧНИЙ АВТОБУС

Персонал:два лікарі-педіатри та одна медична сестра.
Послуги
  • проводять професійний огляд та діагностику
  • ЕКГ серця
  • аналіз капілярної крові на цукор/гемоглобін тощо
  • експрес аналіз сечі
  • скринінг зору/слуху спеціальним обладнанням
  • перевірку артеріального тиску
  • дерматоскопію тощо

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АВТОБУС

Персонал:чотири лікарі-стоматологи
Послуги
  • професійний огляд
  • чистку та фторування зубів
  • герметизація фісур
  • видалення, виявлення карієсу та його лікування із застосуванням анестезії тощо
 

Після закінчення огляду та обстеження пацієнта йому видається заключення та рекомендації лікаря. Пацієнти із серйозними станами спрямовуються у відповідні спеціалізовані медичні установи.

Така організація медичної допомоги робить її доступною у сільській місцевості та дає можливість значно покращити якість профілактичних оглядів. МКК сприяє виробленню санітарно-гігієнічних навичок, особливо у наймолодших пацієнтів, і формує свідомість батьків щодо здоров’я їх дітей.

 

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