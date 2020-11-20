24 листопада в Тернопіль приїде медичний автобус: безкоштовні послуги стоматолога та педіатра для дітей

З 24 листопада Медична клініка на колесах МБФ “Дар життя” розпочинає свою роботу в м. Тернополі, в приміщенні на вул. Рєпіна, 11 (територія швидкої допомоги).

Записатися на прийом до лікарів можна за тел. 098-046-63-10

МБФ «Дар життя» надає безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу в основному дітям.

До складу фонду входять дві пересувні медичні клініки на колесах, які можуть працювати у будь-якому населеному пункті України. Медична практика здійснюється згідно Ліцензії МОЗ України (серія АГ №599317 від 05.12.2011).

МЕДИЧНИЙ АВТОБУС Персонал: два лікарі-педіатри та одна медична сестра. Послуги проводять професійний огляд та діагностику

ЕКГ серця

аналіз капілярної крові на цукор/гемоглобін тощо

експрес аналіз сечі

скринінг зору/слуху спеціальним обладнанням

перевірку артеріального тиску

дерматоскопію тощо

Детальніше

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АВТОБУС Персонал: чотири лікарі-стоматологи Послуги професійний огляд

чистку та фторування зубів

герметизація фісур

видалення, виявлення карієсу та його лікування із застосуванням анестезії тощо

Після закінчення огляду та обстеження пацієнта йому видається заключення та рекомендації лікаря. Пацієнти із серйозними станами спрямовуються у відповідні спеціалізовані медичні установи.

Така організація медичної допомоги робить її доступною у сільській місцевості та дає можливість значно покращити якість профілактичних оглядів. МКК сприяє виробленню санітарно-гігієнічних навичок, особливо у наймолодших пацієнтів, і формує свідомість батьків щодо здоров’я їх дітей.