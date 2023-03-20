ДТП із нардепом Володимиром Гевком: драгер показав, що водій був тверезим

Державне бюро розслідувань розслідує смертельне ДТП на Львівщині за участі народного депутата від “Слуги народу” Володимира Гевка. Про це повідомляЖ пресслужба ДБР у коментарі УП.

Попередньо співробітники Бюро встановили, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням “Тернопіль – Львів – Рава-Руська”, у селищі Золочівського району Львівської області, автомобіль за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Згідно з освідуванням на пристрої “Драгер” водій був тверезим.

Зараз вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, 19 березня народний депутат від “Слуги народу” Володимир Гевко повідомив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула людина. Нардеп запевнив, що з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством. Гевко також приніс співчуття й вибачення близьким загиблого.