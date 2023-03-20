Ціна на оренду об`єкта на Тернопільщині зросла у 22 рази

08 березня 2023 року відбувся аукціон з передачі в оренду гідроспоруд, що перебувають на балансі ДП “Укрриба”. Стартова ціна оренди об’єкта, за якою він був виставлений на аукціон, становила 570,54 грн. У результаті конкурентних торгів, в яких взяли участь 2 учасника, ціна лоту зросла у 22 рази – до 12 501 грн.

За умовами оренди, переможець аукціону отримує даний актив в оренду з можливістю використовувати його за будь-яким цільовим призначенням, в тому числі здавати об’єкт в суборенду.

☝️Варто зазначити, що надання в оренду водних об’єктів аукціонах дає значну кількість позитивних результатів. Йдеться не лише про надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, розвиток рибництва, створення нових робочих місць, але й про прозорий механізм та вільний доступ учасників до аукціону, ефективне та раціональне використання водних об’єктів, здійснення та забезпечення належного контролю за якістю вод.