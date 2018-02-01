Два тернопільських університети у лідерах вищої освіти України за рейтингом австралійської компанії

За результатами рейтингу «4 International Colleges & Universities», опублікованого в оновленій редакції станом на січень 2018 року (https://www.4icu.org/ua/), Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського посів п’яте місце серед 171 вишу України та перше місце серед вищих навчальних медичних закладів нашої країни, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Тернопільський національний економічний університет посів шосте місце у цьому рейтингу.

Однойменна австралійська компанія 4ICU публікує свій рейтинг з 2005 року, оцінюючи популярність понад одинадцяти тисяч ВНЗ світу та 171 вишу України за популярністю їх веб-ресурсів. На думку авторів рейтингу, це допомагає іноземним студентам, викладачам та науковцям дізнаватися, наскільки той чи інший вищий навчальний заклад є популярним в певній країні.

Міжнародний рейтинг «4 International Colleges & Universities» базується на алгоритмі обрахунків з чотирьох неупереджених і незалежних веб-метрик, а також містить дані трьох різних пошукових систем, зокрема Google, американської компанії «Alexa Internet» (дочірня компанія «Amazon») та британської компанії «Majestic-12». Згідно з методологією, популярність інтернет-ресурсів визначається на основі таких показників, як оцінка відвідуваності сайту, кількість посилань на сайт та значимість ресурсів, на які зроблене посилання.