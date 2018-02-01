Але архбудінспекція порушень не бачить

Кілька місяців триває земельно-будівельний конфлікт між жителями вулиці Симоненка та церковниками з однієї сторони і забудовниками – з іншої. На клаптику землі, впритул до житлового будинку та сиротинця, запланували звести 10-поверхівку.

У тернополян забирають… сонце!

Уже кілька разів будівельник пробував почати роботи, однак окрім як вирити котлован, далі будівництво не просунулося. Місцеві жителі категорично стоять на своєму і кажуть, що кістьми ляжуть, а не дадуть звести висотки.

– Потрібно передусім включити здоровий глузд: як на такому маленькому клаптику землі можна втиснути 10-поверховий будинок? Ця «свічка» повністю перекриє нам доступ до сонця, для нас світ просто перестане існувати. Наші помешкання перетворяться на гробівці! Забудовник каже, що вкладає великі гроші в цей проект. Але я теж придбала помешкання за важко зароблені гроші, куди тепер маю подітися? Моєї квартири, якщо збудують цю висотку, ніхто вже не купить, а де я візьму гроші на нове житло? Я вже не в тих роках, щоби ще раз їхати на заробітки за кордон, – каже місцева жителька Оксана Сломушинська.

– Ми не проти магазину чи іншого торгового об’єкта на 3-4 поверхи, як це першочергово планувалося, навіть сам приходив би сюди щось придбати. Будуйте та працюйте! Але коли ми дізналися, що тут хочуть будувати 10-поверхівку, то куди таке допустити! Наприкінці існування Радянського Союзу наш будинок здавали одним із останніх на масиві «Аляска». Він збудований на так званих «пошуках». Чи не станеться такого, що після початку будівельних робіт наша багатоповерхівка просто складеться? Ми живемо, як на пороховій бочці, адже вже кілька разів будівельник намагався розпочинати роботи. На щастя, ми його зупиняли, і він не вдається до радикальних кроків. Але чи так воно буде далі – невідомо, адже на останніх зборах у грудні забудовник заявив, що він найме охоронців і все одно будуватиме, – розповів Роман Гнатович.

– Вся Україна їде до нас дивитися на найбільшу шопку в нашій державі. І що вони побачать? Якийсь шпиль біля комплексу церковних споруд? Невже цю красу не можна було би завершити якимось міні-сквериком з деревами, дитячими гойдалками та місцем для відпочинку літніх людей, а забудовнику надати альтернативну ділянку? Ми ж по проекту бачимо, що частину прибудинкової території та зеленої зони у нас хочуть забрати, як і дорогу до притулку! – каже пані Надія.

– Приїхали люди із Заходу, побудували нам церкву, монастир, притулок. Вони для нас роблять багато – безпритульні тернополяни мають можливість там жити і відпочивати, літніх людей там харчують тощо. А наша влада, даючи дозвіл на цю будову, і будівельник, котрий планує набити кишені, цю красу хочуть заступити! Чому ми, тернополяни, такі, що нічого не цінуємо, а переймаємося лише своїм багатством? – дивується пані Наталя.

Та забудовник Тарас Малик проблем не бачить і каже, що все з його боку робиться згідно із законом.

– Від міської ради я отримав усі дозвільні документи та право будувати багатоповерховий будинок. Проект повністю погоджено, на нього ми отримали містобудівні умови й обмеження, – сказав під час зустрічі з жителями Тарас Малик.

Мав шість сотих, а стало… одинадцять!

Історія цього конфлікту тягнеться вже понад 15 років. Таке собі ТзОВ «Крокіс-С» на земельній ділянці площею 0,06 га планувало збудувати продовольчий магазин. Однак чи то грошей на нього не вистачило, чи з якоїсь іншої причини стартові роботи призупинили (готовність об’єкта складала 61%) і недобудований магазин стояв так кілька років… Аж поки наприкінці 2003-го підприємець Дмитро Малик не придбав незавершене будівництво. Тричі міська рада продовжувала цьому підприємцю договір оренди на землю, при цьому в усіх випадках ішлося про шість соток і призначалася ця земля виключно для обслуговування будівлі магазину.

А далі розпочалися дивні речі. 15 жовтня 2014 року Дмитро Малик дарує недобудований магазин своєму сину Тарасу, а 11 листопада того ж року дає згоду на вилучення земельної ділянки площею 0,06 га. Не пройшло і півроку, як рішенням Тернопільської міської ради від 31 березня 2015 року надається дозвіл на складання проекту землеустрою. Але вже йдеться не про шість соток, а про одинадцять, і не лише для обслуговування незавершеного будівництва магазину, а й під будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення. Менше ніж за місяць депутати затвердили проект землеустрою, тобто відкрили «зелене» світло для будівництва.

Забирають дорогу до сиротинця

При більш детальному аналізі проекту будівництва виявилось, що у планах забудовника – зведення 10-поверхівки. При цьому, згідно із проектом забудови, він захоплює частину прибудинкової території сусіднього будинку на вулиці Симоненка, 1. А ще майбутня будова «краде» левову частку проїжджої частини єдиної дороги до сиротинця. Відповідно до технічних умов ВДАІ УМВС України в Тернопільській області, ще від 2006 року виготовлено схему організації дорожнього руху, якою визначена дорога, що мала з’єднати вул. Симоненка і сиротинець. Невже до нього заїзду вже не буде?

Цікаво й те, що згідно з планом зонування конфліктна ділянка позначена символом «Г-6», тобто це торговельна зона. На час затвердження проекту землеустрою на цій землі дозволялося будувати лише торгові об’єкти. Однак чиновники міської ради та народні обранці на це закрили очі і дозволили зводити висотку. А щоби замести сліди, на скандальній сесії міської ради у березні 2017 року в Генплан Тернополя внесли зміни і ця земля вже мала позначку «Ж-3». Тобто там уже дозволяється житлово-громадська забудова. Проте навіть «Ж-3» забороняє зводити 10-поверхівку, ця зона виключно для будинків до 9 поверхів.

ДАБІ вперто не бачить порушень

Зі всіма виявленими порушеннями небайдужі жителі Симоненка направили колективне звернення до інспекції Держархбудконтролю, щоби та перевірила дотримання містобудівного законодавства при видачі відповідних дозволів на дану будову із врахуванням законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце скандального будівництва. Однак відділ Державного архітектурно-будівельного контролю ТМР жодних порушень не побачив.

– Проектна документація перевірялася на дотримання державних будівельних норм і правил, а саме – протипожежних і санітарних вимог. Згідно із проектною документацією, відстань від проектованого будинку до існуючого – 15 м, протипожежні розриви теж дотримано. Також головним інженером проекту Дроморецьким Т. В. представлено розрахунок інсоляції. Ним встановлено, що для існуючого житлового будинку забезпечено достатню інсоляцію (згідно з ДБН, тривалість інсоляції житлових будинків повинна бути не менше 2,5 год. за день у період з 22 березня по 22 вересня) та мінімізацію тепловтрат будинку і формування раціонального теплового режиму, – йдеться у відповіді начальника відділу ДАБІ Михайла Горішного.

А чи могла відповідь бути іншою, адже саме цей відділ ДАБІ наприкінці 2016 року зареєстрував Декларацію про початок виконання будівельних робіт.

Чи буде незалежний експертний висновок?

Про те, що з дотриманням будівельних норм і документів щодо зведення нової багатоповерхівки на Симоненка проблем немає, підтвердив на одному із брифінгів очільник Тернополя Сергій Надал. Однак він рекомендував забудовнику знайти порозуміння з людьми. Щодо конфліктної ситуації в мерії створено робочу комісію з депутатів та чиновників, яку очолює депутат даного округу Андрій Газилишин.

– Ми витребували пакет документів щодо цієї будови як зі структурних підрозділів міської ради, так і від забудовника. Є спірні питання. Оскільки більшість членів комісії не є фахівцями в цій сфері, ми не можемо рекомендувати міській раді скасувати містобудівні умови. Пропонуватимемо ініціативній групі замовити незалежний експертний висновок проектної документації. Однак це можна зробити, коли забудовник надасть нам архітектурний розділ проектної документації з «мокрими» печатками. Комісія повторно попросила його це зробити. Лише маючи на руках такий висновок, комісія може щось рекомендувати. Цілком імовірно, що людям доведеться з цим висновком вирішувати спір у суді, – прокоментував ситуацію, яка склалася, Андрій Газилишин.

Будівельник, який хоч і має на руках усі дозвільні документи, однак поки нахрапом не йде. Його стримують люди, які стали на захист своїх законних прав, і сама церква як інституція. У ситуацію мала би втрутитися в першу чергу тернопільська влада, яка своїми рішеннями спровокувала конфлікт. На сьогодні люди готові йти на компроміс і домовлятися у межах розумного, однак вони, однозначно, проти, щоби під їхніми вікнами була 10-поверхівка…

КОМЕНТАР

Сергій Гора, архітектор церковного комплексу на масиві «Аляска»:

– У макеті я зробив пропозицію і на містобудівній раді представив, як мала би виглядати на цій земельній ділянці альтернативна споруда. Я її прив’язав до діючого церковного комплексу та до того, як він буде розвиватися у майбутньому, адже в мене на макеті є споруди, яких ще немає в натурі. Моя пропозиція – це класична будівля, щодо якої заперечень у моїх колег не було. По-перше, це громадська, а не житлова споруда, відповідно, до неї одразу зменшуються вимоги щодо заїзду автівок, дитячого майданчика тощо. По-друге, в тому місці немає красивого громадського комплексу. По-третє, я зробив цю споруду різною поверховістю (3, 4, 5), щоби вона не закривала і не створювала проблем для притулку і була забезпечена достатня інсоляція для жителів сусіднього житлового будинку. Цей варіант мав би влаштувати і церкву, і жителів. Однак, напевно, замовник налаштований на житло й інших пропозицій бачити не хоче