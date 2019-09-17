Надзвичайно цікаве свято відбулось у Бережанах

Надзвичайно цікаве свято відбулось13 вересня у Бережанах. Діти мали гарну можливість доторкнутися, побачити, побувати в ролі різних професіоналів. «Ми навіть не уявляли, що такі професії існують, — говорили юнаки та дівчата. — А тут ми не лише дізналися про них, а й «попрацювали». Як живе бджолина сім`я побачили у вулику під склом, зрозуміли як створються мультфільм, спостерігали чарівний процес виготовлення вишуканих предметів декору,, який демонстрували юні зварники та коваль, «лікували» однолітків, «гасили» пожежу, працювали кінологами. Вражень — море!» На центральній площі в м. Бережани відбувся І Міжрайонний кар’єрний форум «Профорієнтація – 2019», організований службою зайнятості разом із місцевими органами влади, закладами освіти, військовими, роботодавцями, за участю представників 4-х районів області: Бережанського, Підгаєцького, Зборівського, Козівського. Школярі та їх батьки, освітяни, шукачі роботи – усіх, кого цікавило щось нове, хто не визначився із професією чи навчальним закладом, шукає ідеї для бізнесу, однодумців та ділових партнерів, хто любить рух і розвиток — почули, побачили, освоїли багато цікавого! Це був унікальний шанс усім бажаючим: – побувати фінансистом, фітодизайнером, електриком, зварником, агроінженером (використання 3D принтера), пожежником, поліцейським, бджолярем, лікарем, військовим; – дослідити системи твердопаливного котла; – виготовити натуральну косметику, прикраси (канзаші), фіточаї, листівки, вироби з соломи, дерева, каменю, металу, глини, побувавши на відповідних майстер-класах; – попрацювати на тракторі та зернозбиральному комбайні; – покерувати роботом і «дроном»; – взяти участь в конкурсі малюнка на асфальті; – самостійно cтворити мультфільм; – навчитися надавати першу медичну допомогу, вимірювати тиск і пульс, робити ін’єкції (на манекені); – «зареєструвати» шлюб чи народження дитини; — побачити вуличну виставу про вибір професії… Діяли 9 локацій, де будуть представлені більше 30 професій. На площі в м. Бережани було розміщено військову та сільськогосподарську техніку, автомобіль швидкої допомоги, пожежну та поліцейську машини. У програмі заходу: презентація народних ремесел, рольові ігри з фінансової грамотності, різні тренінги для старшокласників та психологів, психодіагностичне обстеження на визначення професійних нахилів і ще багато чого цікавого! Журналісти, які взяли участь у прес—турі, побачили всі ці цікавинки, подекуди були їх учасниками, побували на прес—конференції, організованій Тернопільським обласним центром зайнятості.

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