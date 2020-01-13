Тернопільський астролог Іван КРУП’ЯК: «Рік білого металевого Щура – передвісник майбутнього на наступних дванадцять та шістдесят років»

Минув ще один рік. «Подорослішав» світ і люди. 2019-ий був для когось щасливим. Комусь приніс розчарування і втрати… Віднедавна кожен новий рік українці зустрічають із запитанням: коли на нашій святій і зболеній землі настане мир і спокій. Коли колір смутку зміниться на колір радості. І, взагалі, коли на планеті буде більше добра та благополуччя. Коли усім вистачатиме місця під сонцем. Адже і від людей залежить, що нам віщуватимуть зорі. Чи гідні ми прихильності Небес?

Разом із відомим тернопільським астрологом Іваном КРУП’ЯКОМ зазирнемо за лаштунки майбутнього, у таємниці Космосу та чисел. Що ж у «меню» нового року для Землі…

– Високосний 2020-ий – рік білого металевого Щура або Пацюка. Іване Степановичу, чого людям і планеті очікувати від цієї тваринки? І від високосного року?

– Провідні вчені декількох країн світу довели, що в людини найбільше генів щура і свині. Я задумався, коли вивчав принципи астрології: чому першим прийшов Щур, а останньою – Свиня. А тому, що вони найближчі до людини. До речі, в Україні цих тваринок називають однаково – пацюки. То паця, а це – пацюк.

Щур – перша тварина у списку східних знаків. Він відкриває 12-річний місячний цикл китайського календаря. Повторюється кожні дванадцять років. А повна стихія – через 60 років. 1960-ий був роком білого Щура.

Білий – колір чесності та благородства. Тому багато людей усе почнуть із чистого аркуша. Цього року взагалі добре починати щось нове, якусь справу. Протягом багатьох років усе розпочате буде утверджуватися.

Рік починається 25 січня. На день народження нашого президента. Цікава річ: «народжена» Україна – під «сімкою». І нині маємо і президента, і прем’єр-міністра, які також народжені під сімкою. В Гончарука день народження 7 липня. А в президента – 25 число – два плюс п’ять. Це – сигнал нової, інакодумаючої влади.

– Білий колір. Не агресивний. Не гарячий. Символ чистоти і бездоганності. Чи остудить він голови немудрих політиків? Напругу, яка відчувається у світі?

– Усе починається з білого кольору. І закладається майбутнє, фундамент, на наступних дванадцять і навіть шістдесят років. У космічному і земному сенсі – це повністю нова програма. Людина проживає один космічний день, він складає 72 роки. Його можна прожити цікаво, змістовно, весело. А можна – в загоні, невизначеності. На жаль, велику частину свого життя українці проживають у метушні, тривозі, пошуком добра на чужині. Багато людей виїжджає. Залишаються без батьків діти. Розпадаються сім’ї. Вимирають села. Меншає люду в містечках. Зараз ніби-то об’єднуються. Але що це об’єднання дасть, коли не стане людей?

У політиків повинен бути холодний розум. Не можна все робити нахрапом, згарячу. Бо вже світ так зворохобили, що далі нікуди. Планета палає у вогні, бо маємо війни. В ненависті, бо політики самі її розпалюють заради власної вигоди та рейтингів. Цей рік має шанс остудити голови деяких політиків. Проте багато залежатиме і від суспільства. Люди також повинні відрізняти зерно від полови. Думати. І пам’ятати, що кожен відповідальний за дію того чи іншого політика. Адже обрав його. Політики, уряди хочуть контролювати людей, суспільство. І це їм вдається. А має бути контроль політиків з боку суспільства. І Небеса дають такі шанси. Проте люди часто їх втрачають.

– Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів – споконвічна Галичина. Тепер, за реформою, нас хочуть приєднати до Поділля – до Вінниччини. Відірвати, фактично…

– Етнічно складені території «різати» не можна. Так, Тернопіль частково – Поділля. Кордон, кажуть географи, проходить по річці Серет. Виходить, масив «Дружба» розташований в Галичині, а центр міста й інші мікрорайони належать до Поділля. Але… із згаданими регіонами ми пов’язні традиціями, звичаями, ментально. І розчерком пера цього не можна руйнувати. Ті, що складають подібні проєкти, не знають природи держави, менталітету. Бо навіть між сусідніми селами є різниця, не кажучи вже про регіони.

Найперше, нам потрібно об’єднатися навколо мови. Бо це – генетичний код нації. Проте в цьому чомусь політики не поспішають. Дехто каже: українська мова не модна. Відмовлятися від мови, землі, де людина народилася, – великий гріх. Мова батьків. Батьківщина. Святі істини, які не можна порушувати. Адже у світі все взаємозв’язано. Зневажаючи мову – руйнуємо генетичні коди держави. І ще: люди повинні вчитися, мінятися. Тягнутися до правди, віри і добра. До науки. Не світ змінює нас – ми змінюємо світ. І чому б це не почати з першого року, що починає дванадцятирічий цикл? З білого аркуша…

– Якою буде політика у рік Щура?

– У багатьох випадках політика залежатиме від перших осіб. А мінятися протягом року буде багато. Прийдуть нові правителі. Це – частина фундаменту, що закладається. Стане трошки менше агресивності, яку ми спостерігаємо. Буде більше поміркованості та розумного вирішення того чи іншого питання. Більше комунікабельності, розуміння ситуації.

До слова, про щурів. Вчені досі не можуть пояснити, яким чином вагітна щуриця, коли стається щось непередбачуване, погане, робить самоаборт, залишаючи із 18 чи 16 початків двоє-троє для того, аби вони могли вижити. Відомо, що ці тварини неймовірно винахідливі. Хитрі. І ця риса буде притаманна нинішньому року. І ще таке: коли щурів помістити, наприклад, у бочку й залишити без харчу, вони з’їдають самі себе. Як люди в часи голоду.

– Українців непокоїть дуже важливе питання: коли у нас закінчиться війна?

– Це ще буде тягнутися… Кажуть, треба звести стіну, і це щось поліпшить. У нинішньому світі стіна між ворогуючими країнами нічого не вирішить. Її можна розвалити. Зробити підкоп…

– Яким знакам найбільше щаститиме в новому році?

– Білий колір – колір металу. З металу виготовляють зброю. Метал – це щит, шабля, меч… Метал твердий. Тому люди, народжені під усіма знаками Зодіаку, повинні себе мобілізовувати, проявляти твердість. Слабинки не повинно бути.

Кому буде в році Щура комфортно? Світлим кольорам. Приміром тим, хто народився під стихією жовтого кольору. Складнувато буде стихіям синього кольору. І чи не найскладніше – червоного кольору. Бо це протилежний колір до білого. Червоний дає агресію, а білий – спокій.

Загалом Щур найкраще дружить з Мавпою – вони розуміють одне одного. З Драконом. Непогано буде Котам. Бо кіт може мишу чи щура приборкати, загіпнотизувати. Цим знакам щаститиме в матеріальному плані.

Складнувато буде Коням, особливо червоним, вогняним. Бо коні і щурі – опоненти. На конюшнях щурі не водяться. І коні не люблять щурячого запаху.

Для Тигра Щур є чимось далеким і нецікавим. Нема чим наїстися.

Сабака, хоча й гавкає на щура, проте вони не дуже конфліктують.

Свиня почуватиметься спокійно, бо вона передала естафету Щуреві.

Волу буде легше, ніж у попередній рік. Він утверджуватиме себе.

Не погано почуватимуться Півні. Хоча в них червоний колір, проте в курниках люблять жити і щурі, й півні. Вони «сусіди».

Змія пережила важкий рік. Тепер почне приходити до тями. Для Змій зараз починається тривалий, позитивний період. А коли знову прийде Свиня – стане сумно… У Вівці перша половина року може бути пів біди, а друга – складніша.

Звісно ж, щаститиме Щурам. Вони – господарі року.

– 2020-ий рік: що означає з точки зору астрології ця комбінація чисел?

– Два плюс два – в сумі чотири. Четвертий знак Зодіаку – Рак. А колір білий, він і є символом для Раків, отже буде проявлятися більше домашнього, материнського. Трошки люди почнуть по-іншому, краще, сприймати один одного. Родини почнуть зближуватися. Стане менше непорозумінь між дітьми та батьками.

– Рік білого металевого Щура настане 25 січня 2020 року о 00.03 годині. Іване Степановичу, про що «розповідає» ця дата?

– 25 число – сімка – два плюс п’ять. Це – зародкове, божественне число. Буде багато подій, які важко спрогнозувати. Ланцюжок наче міцно зв’язаний між собою, але через якісь причини може розходитися. Проте це буде інший, цікавіший рік. Сімка людям «підказує»: слід дивитися з оптимізмом у майбутнє. Згадати, що в світі є місце для добра. Відшукати його в своїх серцях. І берегти свою планету. Не забуваймо: Земля для людей є матір’ю, а не мачухою. А що людина творить? Нищить природу. Засмічує довкілля і воду. А все до пори, до часу…

– Чого очікувати від року Щура газеті «Наш ДЕНЬ», започаткованій під знаком Близнюків у 2013 році?

– Тринадцятий рік – це була четвірка. Знак Близнюків. Дуже символічне число. Чотири пори року. Чотири сторони світу. Чотири стихії: Вода, Вогонь, Земля, Повітря. Піраміда. Ранок-день-вечір-ніч. Вічність… Цьому знаку Зодіака в 2020-ому буде чи не найлегше. Тому газету читатимуть, вона житиме. Новий день настає щоразу. Назва видання – це своєрідний код. День – це світло, сонце, рух, думка, дія, життя… Читачам і творцям «Нашого ДНЯ» бажаю здоров’я, добра, твердості, мудрості. Хай кожен із вас прикрашає своїми діяннями та думками дні. І хай кожен прожитий день буде для вас святом…

Джерело: Наш день