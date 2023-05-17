Двоє туристів із Тернопільщини зірвалися зі скелі у Карпатах

16 травня о 15:55 год до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів, жителів Тернопільської області, по зеленому маршруту з гори Говерла, зірвались зі скелястої ділянки маршруту та травмували нижні кінцівки, потребують допомоги рятувальників. Про це повідомляє на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Встановили координати перебування потерпілих, зв’язок з ними підтримується. Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення смт Ворохта та поста Заросляк прибули до постраждалих туристів, то з’ясували, що вони зірвались зі скелі та отримали травми різного характеру.

Фельдшер групи оглянув та надав першу домедичну допомогу потерпілим. 42-річну жінку рятувальники супроводили, а 21-річного чоловіка транспортували на ношах до НСБ “Заросляк” та передали медикам.