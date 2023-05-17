17:20 | 17.05.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У тернопільських парках труїтимуть кліщів

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З настанням теплої пори року у тернопільських парках розпочинаються заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 год та згідно з встановленим графіком :

  • 18 травня – парк Тараса Шевченка;
  • 19 травня – парк Сопільче;
  • 23 травня – парк Національного відродження;
  • 24 травня – парк Здоров’я та Старий парк.

У графіку можливі зміни при атмосферних опадах та поривах вітру понад 12 м/с, про що буде повідомлено додатково.

Прохання до тернополян утриматися  від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.

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