У тернопільських парках труїтимуть кліщів

З настанням теплої пори року у тернопільських парках розпочинаються заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 год та згідно з встановленим графіком :

18 травня – парк Тараса Шевченка;

19 травня – парк Сопільче;

23 травня – парк Національного відродження;

24 травня – парк Здоров’я та Старий парк.

У графіку можливі зміни при атмосферних опадах та поривах вітру понад 12 м/с, про що буде повідомлено додатково.

Прохання до тернополян утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.