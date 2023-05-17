У тернопільських парках труїтимуть кліщів
З настанням теплої пори року у тернопільських парках розпочинаються заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.
Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 год та згідно з встановленим графіком :
- 18 травня – парк Тараса Шевченка;
- 19 травня – парк Сопільче;
- 23 травня – парк Національного відродження;
- 24 травня – парк Здоров’я та Старий парк.
У графіку можливі зміни при атмосферних опадах та поривах вітру понад 12 м/с, про що буде повідомлено додатково.
Прохання до тернополян утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.