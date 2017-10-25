Диплом директора коледжу Марії Баб’юк визнали недійсним

Про це сьогодні під час брифінгу журналістам розповів начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Дипломом директор Галицького коледжу користувалася ще з 1999 року. Жінка так і не могла представити слідству оригінал диплому, зсилаючись на те, що не пам’ятає, куди подівся оригінал.

І ось під час слідчих дій підтвердили, що диплом фальшивий, – сказав Олександр Богомол.

Також головний поліцейський зазначив, що завдяки підробленому документу Марії Баб’юк вдалось заробити понад 105 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2012 році Марію Баб’юк звинувачували ледь у работоргівлі. А саме у тому, що вона налагодила практику відправлення своїх студентів на практику у Болгарію. Там у них невідомий чоловік забирав паспорти і за виконані роботи нічого не платив. Молодь обходилася лише харчуванням. До того ж, направлені у Болгарію мали сплатити по 140 євро за візу. Хоча у посольстві цей папірець видається безкоштовно. Після розголошення справа затихла.