“Обнова” зростає: молодь урочисто склала присягу в Архикатедральному соборі Тернополя

9 листопада в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ відбулася важлива подія в житті християнської молоді Тернополя – урочисте складання присяги новими дійсними членами Товариства Українських Студентів Католиків “Обнова”, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Святкування розпочалося опівдні Божественною Літургією. Після молитви симпатики Товариства урочисто промовили слова присяги перед Богом та українським народом: “Я, вступаючи до Товариства Українських Студентів Католиків “Обнова”, перед лицем Господа Бога присягаю…”

Прийняли присягу голова “Обнови” Анастасія Захарків та духівник спільноти о. Олексій Лейблюк.

Учасники підкреслили, що присяга – це не лише почесний момент, а й відповідальність перед Церквою та суспільством. Нові члени спільноти зобов’язалися працювати над власним духовним зростанням, сприяти розвиткові “Обнови” та активно долучатися до життя Української Греко-Католицької Церкви.

Обновлянка Софія Липовецька наголосила, що бути дійсним членом Товариства – це велика довіра й обов’язок: “”Обнова” – це відповідальність, яку бере на себе кожен дійсний член Товариства”.

Голова “Обнови” Анастасія Захарків поділилася баченням місії спільноти: “Обнова – це про творення сучасної, живої Церкви. Кожен із нас, складаючи присягу, ставить перед собою велику ціль – своєю щоденною, невтомною працею крокувати до нового й незвіданого, допомагаючи нашій Церкві мати міцний фундамент – активну, свідому християнську молодь”.

Урочистість завершилася спільною молитвою та благословенням, а також радістю від того, що до великої родини “Обнови” долучилися нові щирі серця.