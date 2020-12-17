Тернополянина підозрюють у збуті підроблених 1000 доларів США

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено підозру за ч. 1 ст. 199 КК України тернополянину, що збував фальшиві долари США на одній із автозаправних станцій Тернопільського району.

За версією слідства, безробітний житель обласного центру придбав у поки невстановленим слідством особи 10 підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США та збував їх на АЗС, добре знаючи, що гроші фальшиві.

Під час обшуків вилучено близько 11 тис доларів США, справжність яких визначить експертиза, призначена у ході розслідування. Встановлюються інші фігуранти справи.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Злочин викрито спільно з слідчими поліції за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури