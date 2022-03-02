Джерела інформації, яким можуть довіряти тернополяни

У зв’язку з тим, що в Інтернеті з’являється багато провокативної та неправдивої інформації, Міністерство інфраструктури України сформувало список офіційних державних каналів для отримання інформації.

Офіс Президента України facebook.com/president.gov.ua Генеральний штаб Збройних сил України facebook.com/GeneralStaff.ua Кабінет Міністрів України facebook.com/KabminUA Міністерство оборони України facebook.com/MinistryofDefence.UA Міністерство внутрішніх справ facebook.com/mvs.gov.ua Національна поліція України facebook.com/UA.National.Police Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) facebook.com/MNS.GOV.UA Державна прикордонна служба України facebook.com/DPSUkraine Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки facebook.com/StratcomCentreUA Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України facebook.com/dsszzi Сухопутні війська ЗС України facebook.com/UkrainianLandForces Військово-морські сили ЗСУ facebook.com/navy.mil.gov.ua Територіальна оборона ЗСУ facebook.com/TerritorialDefenseForces

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

Міністерство інфраструктури України t.me/miUkraune Укрзалізниця t.me/UkrzalInfo Державна авіаційна служба України facebook.com/SAA.Ukraine Украерорух t.me/uksatse_official Укравтодор facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua Міжнародний аеропорт «Бориспіль» facebook.com/airportboryspil/ Адміністрація морських портів України facebook.com/uspa.gov.ua Міжнародний аеропорт «Львів» facebook.com/lvivinternationalairport/ Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) facebook.com/DSBT.UA

Перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області: