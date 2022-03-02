12:00 | 2.03.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Джерела інформації, яким можуть довіряти тернополяни

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У зв’язку з тим, що в Інтернеті з’являється багато провокативної та неправдивої інформації, Міністерство інфраструктури України сформувало список офіційних державних каналів для отримання інформації.

  1. Офіс Президента України facebook.com/president.gov.ua
  2. Генеральний штаб Збройних сил України facebook.com/GeneralStaff.ua
  3. Кабінет Міністрів України facebook.com/KabminUA
  4. Міністерство оборони України facebook.com/MinistryofDefence.UA
  5. Міністерство внутрішніх справ facebook.com/mvs.gov.ua
  6. Національна поліція України facebook.com/UA.National.Police
  7. Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) facebook.com/MNS.GOV.UA
  8. Державна прикордонна служба України facebook.com/DPSUkraine
  9. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки facebook.com/StratcomCentreUA
  10. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України facebook.com/dsszzi
  11. Сухопутні війська ЗС України facebook.com/UkrainianLandForces
  12. Військово-морські сили ЗСУ facebook.com/navy.mil.gov.ua
  13. Територіальна оборона ЗСУ facebook.com/TerritorialDefenseForces

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

  1. Міністерство інфраструктури України t.me/miUkraune
  2. Укрзалізниця t.me/UkrzalInfo
  3. Державна авіаційна служба України facebook.com/SAA.Ukraine
  4. Украерорух t.me/uksatse_official
  5. Укравтодор facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
  6. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» facebook.com/airportboryspil/
  7. Адміністрація морських портів України facebook.com/uspa.gov.ua
  8. Міжнародний аеропорт «Львів» facebook.com/lvivinternationalairport/
  9. Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) facebook.com/DSBT.UA

Перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області:

  1. Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська міська рада
  2. Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська обласна державна адміністрація
  3. Facebook-сторінка Управління СБ України в Тернопільській області
  4. Facebook-сторінка та сайт Поліція Тернопільської області
  5. Facebook-сторінка Головне управління ДСНС України у Тернопільській області
  6. Facebook-сторінка 2 Галицька бригада Національної гвардії України

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