Джерела інформації, яким можуть довіряти тернополяни
У зв’язку з тим, що в Інтернеті з’являється багато провокативної та неправдивої інформації, Міністерство інфраструктури України сформувало список офіційних державних каналів для отримання інформації.
- Офіс Президента України facebook.com/president.gov.ua
- Генеральний штаб Збройних сил України facebook.com/GeneralStaff.ua
- Кабінет Міністрів України facebook.com/KabminUA
- Міністерство оборони України facebook.com/MinistryofDefence.UA
- Міністерство внутрішніх справ facebook.com/mvs.gov.ua
- Національна поліція України facebook.com/UA.National.Police
- Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) facebook.com/MNS.GOV.UA
- Державна прикордонна служба України facebook.com/DPSUkraine
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки facebook.com/StratcomCentreUA
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України facebook.com/dsszzi
- Сухопутні війська ЗС України facebook.com/UkrainianLandForces
- Військово-морські сили ЗСУ facebook.com/navy.mil.gov.ua
- Територіальна оборона ЗСУ facebook.com/TerritorialDefenseForces
Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі
- Міністерство інфраструктури України t.me/miUkraune
- Укрзалізниця t.me/UkrzalInfo
- Державна авіаційна служба України facebook.com/SAA.Ukraine
- Украерорух t.me/uksatse_official
- Укравтодор facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
- Міжнародний аеропорт «Бориспіль» facebook.com/airportboryspil/
- Адміністрація морських портів України facebook.com/uspa.gov.ua
- Міжнародний аеропорт «Львів» facebook.com/lvivinternationalairport/
- Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) facebook.com/DSBT.UA
Перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області:
- Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська міська рада
- Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська обласна державна адміністрація
- Facebook-сторінка Управління СБ України в Тернопільській області
- Facebook-сторінка та сайт Поліція Тернопільської області
- Facebook-сторінка Головне управління ДСНС України у Тернопільській області
- Facebook-сторінка 2 Галицька бригада Національної гвардії України