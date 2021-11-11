Без нас за нас вирішили: як майже половину будинків у Тернополі віддали фірмі з Кременчука?

Тернополянам, які не визначилися з управителями будинків, міська рада призначила їх самостійно, провівши конкурс. Половина багатоповерхівок міста дісталася компанії з Кременчука.

Тернополяни масово кинулись створювати ОСББ, бо фірмі не довіряють. Чому не спитали думку людей і що відомо про компанію?

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– Без нас за нас вирішили! Без попередження і погодження з мешканцями міська рада змінила нам управителя. Раніше нас обслуговував СОВР-1. А тепер замість нього стала фірма-управитель з Кременчука. Ми терміново створюємо ОСББ, оскільки зі своїх джерел довідались, що ця компанія має великі борги. Ми вже не шукаємо правди. Мусимо діяти самі, – обурюється тернополянка Наталя. Її дім на вул. 15-го Квітня, 1.

Як з’ясували журналісти «20 хвилин», конкурсний відбір не відбувався на площадці відкритих тендерних процедур Prozorro. А мешканці багатоквартирних будинків дізналися про суттєві зміни вже з 1 листопада, коли на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них вчепили оголошення про зміну обслуговуючого підприємства. Натомість сотні працівників колишніх управителів тепер змушені шукати роботу.

Одразу збільшили тариф

Того ж 1 листопада 2021 року Тернопільська міська рада на своєму офіційному сайті оприлюднила рішення виконкому від 27.10.2021 року №974 «Про призначення управителя групи багатоквартирних будинків міста Тернополя».

Відповідно до цього рішення, 389 (!) багатоквартирних будинків Тернополя отримали нового управителя.

Отже, управителем групи багатоквартирних будинків міста Тернополя стало ТзОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» із м. Кременчук Полтавської області. Ця фірма не тільки «забрала» під себе пів Тернополя, а й вирішила підняти тарифну плату. На інформаційних стендах біля під’їздів та на вхідних дверях будинків з’явилося оголошення: «Шановні мешканці будинку, доводимо до вашого відома, що з 01 листопада 2021 року на ваш будинок заходить фірма ТзОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» м. Кременчук з середнім коефіцієнтом (тариф) 5,83 грн за кв. м. У той час, наприклад, у діючого тернопільського обслуговуючого товариства КК «Коменерго-Тернопіль» середній коефіцієнт становить 4,43 кв. м.»

Швидко створюють ОСББ

Чимало тернополян б’ють на сполох: одні нашвидкоруч створюють ОСББ, інші у глибоких роздумах: як до них може «зайти» невідома компанія, коли їй двері ніхто не відчиняв.

– Проблема з утримання нашого будинку вже існує з 1 листопада. Прибиральниця звільнена, тиждень ніхто не прибирає і невідомо, коли буде. До ТзОВ «Будсервіс» не можемо додзвонитися і вияснити ті питання, які нас хвилюють. Телефони, які дає гаряча лінія мешканцям будинку, не відповідають. Конкретної інформації ми не маємо, – дорікає пані Наталя.

Тернополянка Людмила, яка живе зовсім в іншому мікрорайоні, на вул. Над Яром, 1 також не розуміє, яким чином невідома фірма може «зайти» у її дім, коли мешканці двері не відкриють.

– Побачила оголошення на стенді біля під’їзду кілька днів тому про зміну управителя будинку. Обслуговуюче підприємство ТОВ «Коменерго Тернопіль» мене влаштовувало. Жіночка-прибиральниця, яка працювала там, виконувала свою роботу якісно. Коменерго мало техніку для прибирання снігу у заметілі і прибирало снігові замети. Мені не зрозуміло, що це за кременчуцька фірма, чи має вона достатнє матеріально-технічне забезпечення для обслуговування такої великої кількості будинків у Тернополі. Яким чином збирається працювати? – запитує тернополянка.

Тернополянка Ірина, мешканка одного з будинків (всі дані є в редакції – прим. ред.), який також обслуговувало ТОВ КК «Коменерго-Тернопіль» питає, а чому таємним шляхом відбувається заміна управителя будинку.

– Представниця «Коменерго» мені пояснила, що за умови погодження хоча б половини мешканців будинку на продовження управління будинком і обслуговування старим підприємством, товариство й надалі зможе обслуговувати його. Для цього слід вибрати ініціативну групу з мешканців будинку в складі не менше 3-х осіб, оформити відповідний протокол з підписами не менше половини мешканців будинку й передати його міській раді, – розповідає жінка. – Чому управителем будинками в місті Тернопіль має бути не місцеве товариство? Нікому невідомо, де його офіс, засоби зв’язку, чи є в нього необхідна техніка для обслуговування будинків, зокрема, в зимову пору року, яка буде вартість обслуговування одного квадратного метра помешкання тощо.

Що за фірма

На Youcontrol дізнаємось, що ТОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» зареєстроване 13 років і 7 місяців тому і є недержавним підприємством. Уповноважена особа – Сергій Зінченко. Розмір статутного капіталу – 2 113 000,00 грн. Основним видом діяльності є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Місцезнаходженням юридичної особи є місто Кременчук Полтавської області.

Кінцевим бенефіціаром є Руслан Крамаренко з Києва. У компанії є 5 одиниць автотранспорту у власності, інформація про те, який транспорт є у користуванні, відсутня. Два об’єкти нерухомості – у Кременчуці.

Дещо дивує фінансова звітність компанії. Як бачимо, активи компанії становлять 26 601 000 грн, а зобов’язання – 20 108 00 грн. З 2017-го фірма бере участь у програмі держзакупівель.

Цікаво, що компанія управляє будинками ще у Луцьку та Рівному. Третім у списку вже додали й Тернопіль. Місцезнаходженням філії у Тернополі вказана вул. Текстильна, буд. 1Г.

У відкритих джерелах також знаходимо, що «Керуюча Компанія «Будсервіс» проходить у понад сотні адміністративних судових справ, де виступає як позивач. Також згадується у понад двох десятках судових розглядів у кримінальних справах.

Ми спробували зателефонувати у головний офіс, аби дізнатися, чому їх зацікавило управління будинками саме в Тернополі. За номером телефону головного офісу фірми «Керуюча Компанія «Будсервіс», що у м. Кременчук на вул. Велика Набережна, буд. 17, ніхто не відповідає. Ми готові висвітлити їхню позицію.

Сумнівні представники

Журналісти «20 хвилин» також вирішили поцікавитися, як облаштований офіс фірми у Файному місті за адресою: вул. Текстильна, буд. 1. Це промисловий район міста. На будинках ні адрес, ні, тим більше, букв. На вході зустріли кількох чоловіків, запитали, чи вони працівники «Будсервіс», на що отримали ствердну відповідь. Порадили йти на другий поверх і запитувати про все у Ярослава Олександровича — керівника. На питання, яке його прізвище, лише знизували плечима, мовляв, ще самі не знають. Усередині зустріли чоловіків і жінку, вони лише облаштовувалися в новому кабінеті. Чоловіки були небагатослівними. Жінка була більш балакучою і перейняла всю ініціативу в розмові на себе.

— Ви мусите ще почекати, бо «Коменерго» не хоче віддавати будинки, судиться, нам не передало ні своїх працівників, нічого. Прибиральниця має ходити. Йдуть суди, тому ми ще не знаємо, — відповіла представниця «Будсервісу».

Хочуть управляти далі

У списку судових справ Тернопільського окружного адмінсуду бачимо, що одне з місцевих приватних підприємств, а саме ТОВ «Коменерго-Тернопіль» 5 листопада вже звернулося з адміністративним позовом до виконавчого комітету Тернопільської міської ради та Управління ЖКГ про визнання протиправним та скасування рішення про призначення управителем багатоквартирних будинків ТОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс».

Керівник ТОВ «Коменерго-Тернопіль» Олександр Попов те, що сталося, називає рейдерським захопленням.

— Вони затіяли цей конкурс, права проводити якого вже не мали. Це компанія міністра. Ще один олігарх хоче зайти на цей ринок і знищити середній бізнес, — каже пан Попов.

На запитання, кому ж платити мешканцям міста з 1 листопада за обслуговування будинку, керівник ТОВ «Коменерго-Тернопіль» каже, що люди, як платили їм, так і мають платити, бо фактично всю обслуговуючу роботу їхня фірма проводить і надалі.

— Таке рішення міськвиконкому про визначення нового управителя багатоквартирних будинків із Кременчука вважаю несправедливим і незаконним. Звернувся до суду. Тому поки остаточного судового рішення немає, «Коменерго-Тернопіль» і надалі обслуговує будинки, — поінформував керівник. — Крім того, ця нова фірма ні людей, ні техніки не має, з чим тоді зайшли до Тернополя? І ще й не повідомили людей, що тариф у них — 5,83 за кв. м площі квартири. У них вища ціна за нашу на 1,42 грн, тоді питання, за яким критерієм вони перемогли в конкурсі?

За даними, які нам вдалося довідатись, ТОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» замінила у Тернополі не тільки ТОВ «Коменерго-Тернопіль», а і ТОВ «Мрія» і ПМП «СОВР».

Директор ПМП «СОВР» Володимир Білик також не погоджується із рішенням міськвиконкому.

— Ми готуємо подачу судового позову. Ми не згідні із рішенням міськвиконкому. Вважаю, що «Будсервісу» віддали незаконну перевагу, оскільки компанія не подала заявку на наш лот, – каже Володимир Білик. – Ми продовжуємо свою роботу, бо нова фірма нічого не робить.

А ось в господарському ТОВ «Мрія» рішення міськвиконкому оскаржувати не збираються.

— Я до суду подавати не буду і на цю тему говорити не хочу, – сказав керівник ТОВ «Мрія» Олександр Котик.

Чому призначають управителя

Чому тернополянам без їхнього відома призначено управителя? Усе пов’язано з реформою житлово-комунального господарства, розпочатою в 2015 році. Жителі багатоквартирних будинків отримали право самостійно обирати одну з трьох форм управління, передбачених Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема: створення ОСББ; залучення до управління будинком управителя, якого співвласники обирають самостійно, або у разі не прийняття рішення про форму управління, управителя на конкурсній основі призначає міська влада; самостійне управління багатоквартирним будинком, не створюючи ОСББ та не залучаючи управителя.

Закон 1060 передбачив, що для будинків, у яких до 1 січня 2021 року співвласники не визначилися з формою управління будинком самостійно, та щодо яких не було оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя, виконавчий орган органу місцевого самоврядування зобов’язаний оголосити та провести конкурс з призначення управителя у строк до 1 травня 2021 року. Однак чому цього не зробили?

Як пояснюють експерти з інституту місцевого розвитку, «обов’язок провести такі конкурси в органів місцевого самоврядування виник ще 1 липня 2016 року і передбачений ч.5 ст.13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Законодавство не встановлювало кінцевої дати проведення конкурсів». Виходить, що ця норма досі чинна і передбачений нею обов’язок – також досі чинний, і лишатиметься чинним доти, доки орган місцевого самоврядування не проведе конкурс, як того вимагає закон і ще з 1 липня 2016 року? Якщо більшість органів місцевого самоврядування такі конкурси вже провела і управителів призначили, то в Тернополі це відбулося тільки наприкінці 2021-го (!).

Що кажуть у міській раді

Чому конкурс на заміну управителя не проводили раніше і на майданчику публічної закупівлі Prozzorro?

– Головна підстава для проведення цього конкурсу – Закон України «Про особливе здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Відповідно до нього, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення 20.05.2021 року та створив конкурсну комісію. Управління ЖКГ було визнано організатором даного конкурсу. 21.07.2021 року затвердили конкурсну документацію, – пояснює начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський.

Конкурс не проходив через «Прозоро», оскільки є процедура, яка затверджена наказом міністерства Регіонального розвитку будівництва та житлово–комунального господарства №150 від 13 червня 2016 року, каже він.

– Є порядок проведення конкурсу. Це і є основний документ, яким керуються всі органи, що оголошують конкурс, – поінформував начальник юридично-договірного відділу управління ЖКГ міської ради Роман Хромчак.

Відбувався конкурс у два етапи, кажуть чиновники. Переможців для 28 лотів обрали на першому етапі, решта – на другому.

– На першому етапі було 64 учасника. Були учасники з інших областей – Рівненської, Полтавської тощо. Але при розгляді конкурсних пропозицій одна частина була відхилена, бо конкурсна документація не відповідала вимогам, інша частина – бо конкурсні пропозиції не відповідали технічному завданню. Тому в нас виникла потреба проводити другий етап конкурсу для 9 лотів. На другому етапі конкурсу брали участь 18 учасників, – каже заступник начальника відділу управління житлово-комунального господарств В’ячеслав Мокляк. – На першому етапі конкурсу визначені управителями ті підприємства, які працювали в Тернополі. На другому етапі зайшла кременчуцька компанія «Будсервіс». Під час проведення конкурсу шість будинків самі визначили управителя, тому їх вилучили з об’єктів конкурсу.

У міськраді додають, що визначали цих управителів, тому що люди самі з цим не визначилися. Якби визначилися – потреби в конкурсі не було. Критеріями визначення переможця стала матеріально-технічна база, наявність працівників вищої кваліфікації, фінансова спроможність і досвід роботи.

Мешканці можуть змінити управителя

Співвласники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків в будь–який момент в праві зібрати збори мешканців і відповідно до чинного законодавства оформити протокол загальних зборів, що вони вибрали управителя або визначились з формою управління будинку. Це рішення треба подати до виконавчого комітету міської ради. Якщо протокол оформлено відповідно до чинного законодавства, виконком повідомлятиме заявників про прийняття протоколу. Після цього мешканці можуть створити об’єднання співвласників, або визначать управителем іншу компанію, яка має сертифікат, – пояснюють в управлінні ЖКГ.