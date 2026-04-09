Додому після полону: у Монастириській громаді зустріли двох воїнів

До рідних домівок на Тернопільщині повернулися українські військові Зарічняк Богдан Михайлович та Копча Анатолій Степанович. Про це повідомив міський голова Монастириськ Андрій Старух.

За його словами, зустріч воїнів відбулася без урочистостей і широкого розголосу — зважаючи на прохання самих захисників та їхніх родин.

Окремо зворушливу зустріч організували у селі Горішня Слобідка, де громада привітала військового Богдана Зарічняка, який повернувся з російського полону. Місцеві жителі дякують воїну за мужність, витримку та незламність, а також радіють його поверненню додому.

Як відомо, 6 березня під час чергового обміну полоненими в Україну повернулися 300 військовослужбовців та двоє цивільних. Це вже 73-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених — п’ятеро жителів Тернопільської області.

Наразі захисники перебувають поруч із рідними та проходять відновлення після пережитого.