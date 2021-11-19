Фірма «Будсервіс» із Кременчука заявляє, що працюватиме краще, ніж ЖЕКи в Тернополі

У минулому числі «Номер один» ми розповідали, що у Тернополі зросла вартість за комунальні послуги на 30-50%, а також про те, що від 1 листопада велику частину житлового фонду Файного міста обслуговуватиме фірма із Полтавщини. У продовження піднятої теми надаємо змогу висловитись представникам цієї фірми.

«Компанія не належить жодному з міністрів України»

– «Будсервіс» – це українська мережа, яка надає послуги з управління житловою нерухомістю. Компанія обслуговує клієнтів у 14 регіонах України, а конкретно у Тернополі буде власна компанія «Будсервіс Тернопіль”. Також компанія не має боргів. Ми надаємо якісний сервіс та змогу клієнтам обирати необхідні послуги, оцінюючи стан нерухомості. Також маємо змогу надавати послугу за вартість, яку раніше надавали ЖЕКи. Саме тому ми не розуміємо, чому новий підхід до управління має відрізнятися у м. Тернополі від інших міст? Ми зі своїм приходом приносимо мешканцям: можливість обирати тариф; ми завжди відкриті до обговорення вартості послуги, і жодна із зазначених цін не є остаточною; якісну аварійну службу, прозорі послуги, звітність, цілодобову клієнтську підтримку у вигляді кол-центру, систему співпраці з ОСББ. І головне, ми не боргуємо кошти перед монополістами, – зазначила керівник відділу комунікації «Керуючої компанії «Будсервіс» Ксенія Чепенко.

Що ж до даних про відсутність «заяви про участь у конкурсі» та неправильно вказаної адреси переможця конкурсу (її вказано в рішенні виконкому ТМР), то у «Будсервісі» відповіли: «Це дуже серйозні звинувачення, які не мають під собою факту скоєння злочину. Надаємо фото документа, а саме “Заяву про участь у конкурсі”. Як бачите, вулиця відразу була правильно написана».

У «Будсервісі» заперечують інформацію щодо пропонування працівникам інших обслуговуючих організацій роботи у полтавській фірмі: «Ми не формували ніяких пропозицій на вакантні посади до фінального отримання результату конкурсу. Наразі ще залишилося декілька вакансій, за деталями можете звертатися на пошту або одразу надсилати нам своє резюме hr@mdl.com.ua.».

– Наша компанія, як тільки розпочала роботу в місті, розмістила інформацію на дошках біля будинків, однак попередні управлінці всю інформацію здирають та вішають свою, наводячи незрозумілі аргументи. Просимо наших клієнтів не піддаватися на провокації та телефонувати до нас на «гарячу» лінію: 067-630-74-84, або писати на сторінці у Facebook, а також приходьте в офіс, він уже працює на вул. Текстильній, будинок 1Г. Компанія працює офіційно згідно з рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради, – повідомила Ксенія Чепенко.

Щодо аргументу про тариф, то пані Ксенія звертає увагу на те, що «Будсервіс» має можливість підібрати для кожного будинку індивідуальні умови обслуговування відповідно до технічних потреб будинку, а також надати послуги у кредит, тим самим відразу покращити якість життя мешканців.

Представники кременчуцької фірми також повідомили про її власників.

– Компанія не належить жодному з міністрів України. Кінцевим бенефіціаром насправді є Руслан Крамаренко, – стверджує пані Чепенко. – Холдинг працює по всій Україні та обслуговує мешканців із 14 регіонів. Завдяки технічній базі та системному підходу ми на прозорих засадах відповідно до своїх можливостей виграли конкурс у Тернополі, адже у нас є відпрацьована система ведення заявок, а також розширений портфель послуг і, звісно, вся необхідна технічна база.

Також представники «Будсервісу» розповіли, що за заявою одного з учасників конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків проводяться перевірки та навіть судові засідання.

– Суд одну із заяв не прийняв, Антимонопольний комітет України відмовив, бо не знайшли приводу. Служба безпеки України вже була в управлінні житлово-комунального господарства та переглядала бали, також нічого не знайшли протизаконного. Ми відповідно до законного рішення готові працювати на користь мешканців Тернополя, – підсумувала Ксенія Чепенко.

«Ціна є важливою, але вона не може бути нижчою, ніж економічно обґрунтований тариф»

Також наші журналісти отримали позицію міської ради щодо піднятої теми та обґрунтування визначення переможця із Полтавщини.

– Форма визначення переможців конкурсу полягала у нарахуванні балів за різними критеріями. Один із них – ціновий, а також рівень забезпечення учасників конкурсу матеріально-технічною базою, наявність технічного персоналу з досвідом роботи, відсутність боргових зобов’язань за попередні періоди діяльності. Економіка підприємства повинна бути здоровою, а відсутність заборгованості дає можливість ефективно функціонувати, тому що послугу треба надавати сьогодні, рахунок виставляється в кінці місяця, а мешканці оплачують іноді за місяць чи два, можуть тривалий період мати заборгованість. Фактично є касовий розрив між наданням послуги і виставленням рахунку й отриманням коштів, а заробітну плату працівникам треба платити в належний час й аванси виплачувати, тому підприємство має мати достатньо додаткових обігових коштів. Друга річ – ціна є важливою, але вона повинна бути реалістичною. Не можна просто дати якусь суб’єктивну ціну. Ми всі розуміємо собівартість, вона розраховується. Можна дати ціну, нижчу собівартості. Однак послуга не буде надаватися у спосіб, який перебачений умовами конкурсу. Адже вона повинна бути якісна, регулярна, надаватися за певними критеріями. Якщо ви даєте ціну меншу, ніж собівартість, керівник буде доплачувати із власної кишені – дуже сумніваюся. Будуть економити у шатному розписі: буде більша кількість технічного персоналу – слюсарів або двірників, а фактично їх буде менше. Або ж слюсар не матиме жодних видаткових матеріалів – інструментів і всього іншого. Відповідно він ходитиме до мешканців і проситиме: «Якщо ви хочете, щоби я щось зробив, то фінансуйте, бо матеріалів у мене немає». Ціна є важливою, але вона не може бути нижчою, ніж економічно обґрунтований тариф. Тому в даному випадку виконавчий комітет усунули законом від ціноутворення, вже ніхто тарифів не приймає на утримання будинків, так як раніше було. Це може бути досягнуто шляхом переговорної процедури. Або власники самостійно це визначають, або в результаті конкурсу, коли конкурсна комісія розглядає ціни, вивчає калькуляцію, а потім уже визначає переможців, – розповів голова конкурсної комісії із призначення управителів Владислав Стемковський.

Пан Владислав прокоментував й інформацію щодо фінансових зобов’язань ТзОВ «Будсервіс», які, за даними «Оупендатабот», становлять 20 108 100 грн.

– Звідки я можу знати про це? У тих документах, які подавало дане підприємство на конкурс, баланс сходився і показував, що є свої оборотні кошти. Якщо в них є якісь фінансові зобов’язання, суди, то це їхня справа, ми не можемо слідство проводити, – зауважив пан Стемковський.



