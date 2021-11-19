На Тернопільщині батько ледь не вбив сина і сяде за грати

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області виніс вирок уродженцю с. Конюхи Козівського району, раніше не судимому пенсіонеру, за спробу вбивства власного сина.

Того вечора між чоловіками виник словесний конфлікт. Батько, який вже перебував у стані алкогольного сп`яніння, дорікав синові за те, що той мало заробляє, а також зловживає спиртним. В ході перепалки син вдарив тата по обличчю. У відповідь пенсіонер схопив кухонного ножа і вдарив ним сина у шию.

Як з’ясувалося в суді, в обвинуваченого конфлікти, сварки та бійки із сином були постійними. Ще 2 роки тому батько вже нападав на сина з ножем та поранив йому ногу.

Зі слів потерпілого, того вечора він отримав зарплату і прийшов додому. Оскільки всі продукти додому купляє мама, то віддав їй гроші і пішов на кухню, щоб загріти собі вечерю. В цей час зайшов батько і почав йому дорікати, чому він приніс меншу зарплату, ніж він, після чого почав виражатися нецензурними словами. Син просив тата заспокоїтись, але той не зважав. Почалася бійка…

В медичному закладі потерпілий перебував 2 дні в реанімації у зв`язку із великою втратою крові, ще 2 дні – у стаціонарній палаті, після чого написав заяву про залишення лікарні у зв`язку із браком коштів.

Суд прийшов до висновку, що пенсіонер винен у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.12 1 КК України , тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.



