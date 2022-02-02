Фото бойовиків терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», яких розшукують на Тернопільщині

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України. За матеріалами Управління СБУ в Тернопільській області засуджено до позбавлення волі 9 бойовиків терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Вказані особи добровільно приєдналися до різноманітних воєнізованих угруповань терористичних організацій «Л/ДНР» та брали активну участь у їхній злочинній діяльності на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Вироком суду вони визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники ухиляються від відбуття покарання, ймовірно переховуючись від правоохоронців на території ОРДЛО.

У розшук оголошені:

Долгій Віктор В’ячеславович, 11.06.1968 року народження, громадянин України, уродженець смт Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області;

Ерднієв Олексій Німгірович, 04.01.1997 року народження, громадянин України, уродженць м. Донецьк;

Ерднієв Німгір Вікторович, 17.02.1970 року народження, громадянин України, уродженць с. Новоукраїнка Марїнського району Донецької області;

Рибін Юрій Володимирович, 08.12.1983 року народження, громадянин України, уродженець смт Білогорівка Попаснянського району Луганської області;

Грибунов Микола Миколайович, 18.10.1965 року народження, громадянин України, уродженец м. Зоринськ Перевальського району Луганської області;

Васькін Олександр Миколайович, 25.01.1976 року народження, громадянин України, уродженець м. Челябінськ Російської Федерації;

Пісаришен Олександр Володимирович, 11.01.1983 року народження, громадянин України, уродженець м. Брянка Луганської області.

Каланович Марина Сергіївна, 27.05.1983 року народження, громадянка України, уродженка м. Кадіївка Луганської області;

Лук’янов Сергій Вікторович, 01.06.1969 року народження, громадянин України, уродженець м. Дебальцево.

Громадяни, які володіють відомостями стосовно засуджених, що сприятимуть відбуванню покарання злочинцями, можуть повідомити інформацію за безкоштовним телефонним номером 0 (800) 50-14-82 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua .