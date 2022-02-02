Земля вартістю майже 1 млн. грн. Чиновниця виділила три земельні ділянки власному чоловікові

Земля для родича вартістю майже 1 млн грн – прокуратура вимагає скасувати рішення органу місцевого самоврядування, які прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Прокурори Бучацької окружної прокуратури подали до суду позовну заяву про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, державної реєстрації права власності і повернення 3 земельних ділянок площею 0,85 га вартістю майже 1 млн грн у власність громади.

Прокурори встановили, що виконувачка обов’язків голови однієї з сільських рад колишнього Монастириського району не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів та брала участь у розгляді й голосуванні сесії сільради за рішення про дозволи на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства і будівництва будинку своєму чоловікові.

Постановою Монастириського районного суду підтверджено вину останньої у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Суд відкрив провадження у справі, – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.