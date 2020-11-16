Фотофакт: у Тернополі священники роздають їжу бідним

У Тернополі триває безстрокова благодійна акція «Нагодуй бідного». Приурочено її до Дня бідного, що припадає на 15 листопада. Ініціатором акції є Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук.

Мета акції – допомогти людям, які перебувають у скруті, продуктами харчування.

«Йдеться не про одноразову справу, а активізацію такого типу соціального служіння в наших парафіях загалом, – зазначив Блаженніший Святослав. – Бо питання харчування, забезпечення базових потреб наших людей напрвду буде одним із великих соціальних викликів цієї зими і наступної весни».

У Тернополі акцію реалізовують представники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ та БФ «Карітас-Тернопіль».

Нагадаємо, при фонді діє благодійна їдальня. Сьогодні окрім гарячого обіду кожен із понад сотні підопічних «Карітас Тернопіль» отримав продуктові набори: олію, крупи, макарони, овочі, консерви тощо. Вартість кожного – в межах 300 грн.

«Ми завжди повинні допомагати один одному, ділитись один з одним, підтримувати один одного, молитись один за одного, бо в такий спосіб впускаємо в своє серце Ісуса Христа, – зазначив владика Теодор, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, благословивши продукти. – Своїми добрими справами й помислами ми прославляємо Його, допомагаючи бідним і вбогим виявляємо свою найщирішу любов до Нього».

Директор БФ «Карітас Тернопіль» о. Андрій Марчук закликав усіх небайдужих долучитись до акції «Нагодуй бідного» та від імені всіх підопічних «Карітасу» щиро подякував владиці Теодороу за молитву, допомогу й присутність у домі Милосердя.

«Велика вдяка за вагому підтримку також нашій архиєпархії, – наголосив. – Завдяки спільним проєктам та акціям, що відбуваються з благословення владики Василія Семенюка, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського, ми можемо ще більше допомагати тим людям, які потребують цього».

Благодійна акція «Нагодуй бідного» – безстрокова. Долучитись до неї може кожен бажаючий. Продукти харчування можна приносити у благодійну їдальню «Карітасу» (вул. Замонастириська,1) або ж на парафії.

повідомляє прес-служба БФ “Карітас”