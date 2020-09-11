Для тернополян діє «гаряча лінія» для консультації з питань COVID-19. Про це повідомляють у міській раді.

У разі підозри на коронавірусну інфекцію негайно звертайтеся до сімейного лікаря або на «гарячу лінію» оперативного штабу за номером : 098 441-59-81.

Поділіться цим номером зі своїми рідними та близькими, подбайте про дітей та батьків старшого віку.

Інформація, яка надається за цим номером, систематизована за напрямками: