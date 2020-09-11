11:01 | 11.09.2020
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Новини Тернополя 

Для тернополян діє «гаряча лінія» для консультації з питань COVID-19!

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Для тернополян діє «гаряча лінія» для консультації з питань COVID-19. Про це повідомляють у міській раді.

У разі підозри на коронавірусну інфекцію негайно звертайтеся до сімейного лікаря або на «гарячу лінію» оперативного штабу за номером ☎️: 098 441-59-81.

Поділіться цим номером зі своїми рідними та близькими, подбайте про дітей та батьків старшого віку.

🔷 Інформація, яка надається за цим номером, систематизована за напрямками:

👉 Кнопка 1 — Вас з’єднають з інфекційним відділенням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;
👉 Кнопка 2 — Вас цілодобово з’єднають з сімейним лікарем;
👉 Кнопка 3 — Вас цілодобово з’єднають з інфекційним відділенням КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»;
👉 Кнопка 4 — Вас з’єднають з КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2».

🔷 Також Ви можете отримати консультації у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення за номерами ☎️: 52-56-96 та 25-08-39 (з 08:00 до 17:15 год.).

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