Для тернополян діє «гаряча лінія» для консультації з питань COVID-19!
Для тернополян діє «гаряча лінія» для консультації з питань COVID-19. Про це повідомляють у міській раді.
У разі підозри на коронавірусну інфекцію негайно звертайтеся до сімейного лікаря або на «гарячу лінію» оперативного штабу за номером : 098 441-59-81.
Поділіться цим номером зі своїми рідними та близькими, подбайте про дітей та батьків старшого віку.
Інформація, яка надається за цим номером, систематизована за напрямками:
Кнопка 1 — Вас з’єднають з інфекційним відділенням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;
Кнопка 2 — Вас цілодобово з’єднають з сімейним лікарем;
Кнопка 3 — Вас цілодобово з’єднають з інфекційним відділенням КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»;
Кнопка 4 — Вас з’єднають з КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2».
Також Ви можете отримати консультації у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення за номерами : 52-56-96 та 25-08-39 (з 08:00 до 17:15 год.).