Новини Тернополя 

Голова об’єднаної громади з Тернопільщини отримав у столиці престижну нагороду

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20 грудня 2018  року у м. Києві в Державній резиденції – Малому Маріїнському Палаці  в ході Офіційного засідання  ділової громадськості України на честь лідерів в галузі економіки, бізнесу, науки та культури України відбулася урочиста церемонія вручення нагород.

Сільський голова Байковецької ОТГ Тернопільського району Анатолій Романович Кулик  удостоївся почесного звання «Лицар Вітчизни» з врученням ордена «Золотий хрест  честі і звитяги» з посвідченням, іменним дипломом, почесної іменної зброї – оригінальної лицарської шаблі та нагрудного знака Лицарського Легіону України.

Нагороди  присвоювалися за високу національну гідність, визнання, активну участь у збереженні та захисті української держави, за щоденну високопрофесійну працю, спрямовану на підтримку соціально – економічної міцності України.

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