Голова об’єднаної громади з Тернопільщини отримав у столиці престижну нагороду

20 грудня 2018 року у м. Києві в Державній резиденції – Малому Маріїнському Палаці в ході Офіційного засідання ділової громадськості України на честь лідерів в галузі економіки, бізнесу, науки та культури України відбулася урочиста церемонія вручення нагород.

Сільський голова Байковецької ОТГ Тернопільського району Анатолій Романович Кулик удостоївся почесного звання «Лицар Вітчизни» з врученням ордена «Золотий хрест честі і звитяги» з посвідченням, іменним дипломом, почесної іменної зброї – оригінальної лицарської шаблі та нагрудного знака Лицарського Легіону України.

Нагороди присвоювалися за високу національну гідність, визнання, активну участь у збереженні та захисті української держави, за щоденну високопрофесійну працю, спрямовану на підтримку соціально – економічної міцності України.