Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії у Тернополі

‼ Враховуючи повідомлення Укренерго від сьогодні у Тернополі та по усій Україні з 7:00 до 22.00 можуть застостовуватися заходи обмеження споживання

Ймовірно, відключення електроенергії відбуватиметься за Графіком, що раніше анонсував обленерго, але виключно за вимогою Укренерго.

Відтак, просимо тернополян зарядити телефони, павербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них. Також звертаємо вашу увагу на необхідність зменшення споживання електроенергії впродовж дня з 7:00 до 22:00

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах м. Тернополя, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів міста.

Якщо ваша вулиця повторюється в декількох чергах – не хвилюйтесь, це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків на вашій вулиці.

У разі необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати обмеження електропостачання споживачів м. Тернополя і в поза зазначені години, вказані у цьому графіку.

Також, найближчим часом буде оприлюднений консолідований Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії всієї Тернопільської області.

💡Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.