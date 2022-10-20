Тернополянину загрожує до восьми років позбавлення волі за викрадення у знайомої 300 євро

Потерпіла розповіла, що покликала чоловіка, аби допоміг по господарству, проте той обікрав її.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 48-річна жителька обласного центру із заявою про крадіжку трьохсот євро. Потерпіла повідомила, що напередодні в її квартирі побував знайомий. Після його відвідин і зникли гроші.

Оперативники розшукали зловмисника. Ним виявився 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався. Крадені гроші витратив на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 – крадіжка скоєна в умовах воєнного стану Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.