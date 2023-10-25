Грандіозний обман у Тернополі? Люди купили квитки на виставу, а її не було

Сьогодні у Тернополі десятки людей збиралися провести чудовий вечір та насолодитися виставою за участі Народних артистів України.

25 жовтня о 19:00 в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса мав відбутися показ комедії на дві дії за пʼєсою Ж. Летраза «Недитячі пристрасті або Бейбі Бум». Тернополяни сподівалися хоч на мить забути про війну та поринути у чудову гру акторів, таких як Володимир Горянський, Тамара Яценко, Сергій Калантай та інші.



Ірина Марцінковська з чоловіком вперше від початку повномасштабної війни вирішили відпочити та заздалегідь купили квитки на сайті Karabas.com. І яке в них було розчарування, коли, приїхавши до Палацу культури, побачили десятки людей та закриті двері.

Чому вистави не буде, ніхто не вийшов пояснити, тільки охоронець повторював одне: «Вистави не буде і не знаю чому».

Серед прибулих були й такі, що заради вистави подолали 60 км.

Ірина Марцінковська дзвонила за номером телефону, який був вказаний на квитках. Але автовідповідач повідомив, що всі зв’язки тільки через електронну пошту.

Зараз на сайті Karabas.com висить оголошення, що виставу перенесено, але чому організація не повідомила про це тернополян та не повісила просте оголошення у Палаці культури – не відомо.