Хто зі спортсменів Тернопільщини отримає стипендії Президента?

Призначено стипендії Президента України видатним тернопільським спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Тернопільської ОДА, чемпіон світу з жиму лежачи Віктор Мацикур Viktor Matsykur.

Отож стипендії Президента призначено:

1. МЕРКУШИНІЙ Анастасії Олегівні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з біатлону, у розмірі 9 тисяч гривень.

2. ПІДГРУШНІЙ Олені Михайлівні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з біатлону, у розмірі 9 тисяч гривень.

3. ХЛЯН Марії Володимирівні – срібній призерці чемпіонату Європи 2017 року з важкої атлетики, у розмірі 5 тисяч гривень.

4. БУНТУ Олегу Євгеновичу – тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з біатлону Підгрушної О.М., у розмірі 4,5 тисячі гривень.

5. МЕРКУШИНУ Олегу Валерійовичу – тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з біатлону Меркушиної А.О., у розмірі 9 тисяч гривень.

6. ПОЧИНКУ Ігорю Мирославовичу – тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з біатлону Підгрушної О.М., у розмірі 4,5 тисячі гривень.

7. СИМІВУ Віктору Михайловичу – тренеру срібної призерки чемпіонату Європи 2017 року з важкої атлетики Хлян М.В., у розмірі 2,5 тисячі гривень.

8. ШАЙМАРДАНОВІЙ Вікторії Юріївні – тренеру срібної призерки чемпіонату Європи 2017 року з важкої атлетики Хлян М.В., у розмірі 2,5 тисячі гривень.

Стипендії Президента України виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення:

протягом двох років — чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, чемпіонам світу та їх тренерам;

протягом одного року — призерам чемпіонатів світу, чемпіонам та призерам чемпіонатів Європи та їх тренерам. Виплата стипендій проводиться щомісяця за місцем основної роботи (навчання) чи за місцем проживання стипендіата.