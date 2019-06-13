Тернополянин Ігор Побер може відмовитися від участі у виборах до Верховної Ради

Партія Віталія Кличка “УДАР” вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округах. Зокрема на окрузі №163 у Тернополі кандидатом від партії висунуто чинного народного депутата Ігоря Побера, який входить у фракцію Блоку Петра Порошенка. Однак сам Ігор Побер ще вагається, чи подаватиме документи в ЦВК. Аби прийняти рішення, у нього є ще 7 днів, адже крайній термін подачі документів – 20 червня.

Поки що я документів не подав, – розповів сьогодні “Погляду” у телефонній розмові Ігор Побер. – Наразі я лише висунутий від партії УДАР. Однак кінцеве рішення ще не прийнято, зокрема я ще вагаюся, чи буду здавати документи. Крайній термін для їх подачі 20 червня. Якщо піду в Верховну Раду? Відстоював і буду відстоювати Європейські цінності та рух України в НАТО. Більш детально про свою програму у новому скликанні парламенту ми зможемо поговорити, коли здам документи.

Центр одномандатного виборчого округу №163 — місто Тернопіль. Межі: частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181). Конкурентами Ігоря Побера на виборах можуть бути наступні кандидати, які вже оголосили про свій намір представляти Тернопіль у новому парламенті: Тарас Пастух, Максим Черкашин, Леонід Бицюра, Юлія Мамчак, Лариса Римар, Іван Сороколіт, Степан Барна, Анатолій Вихрущ, Тарас Серетний, Богдан Брич.

Довідка

Ігор Миколайович Побер ( 17 грудня 1968 року в селі Королівка Борщівського району Тернопільської області) — народний депутат 8 скликання, обраний від “Блоку Петра Порошенка” (№67 у списку) як безпартійний. Голова – підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

У 2012 році був обраний до парламенту 7 скликання за списком партії “УДАР” під номером 25, член партії з 2010 року, був головою Тернопільської обласної організації партії. У 2010 році балотувався до Тернопільської міської ради від партії “УДАР”. До того, у 2010 році був членом партії “Нова країна”.

2010-2012 роки – начальник управління з питань фізичної культури і спорту головного управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту Тернопільської ОДА. У 2009 році був заступником начальника, головним спеціалістом того ж відділу, а також головним спеціалістом відділу у справах молоді та спорту Бучацької РДА (Тернопільська область).

У 2006-2010 роках був депутатом Тернопільської міської ради від Блоку Юлії Тимошенко. З 1993 до 2009 року був адміністратором, завідувачем баром та завідувачем виробництвом бару.

З 2011 року працює тренером з пауерліфтингу Тернопільської обласної асоціації культуризму. У 2005 році став чемпіоном України, Європи та світу з бодібілдингу за версією WFA. З 1994 року – заступник директора шахово-шашкового клубу “Авангард”. Віце-президент Федерації бодібілдінгу України.

Закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка за спеціальністю “фізичне виховання” та ТНЕУ за фахом “облік і аудит”.

Одружений. З дружиною Дариною, чемпіонкою світу з модельного фітнесу, виховують сина Данила.